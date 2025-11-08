Filho de Faustão assume namoro com paraense; saiba quem é

Um mês após anunciar o término do namoro com a influenciadora Isabella Kherlakian, de 27 anos, João Silva, filho do apresentador Faustão, surgiu com a atual namorada. O novo casal posou junto durante um evento em São Paulo na noite dessa sexta-feira, 07.

A nova companheira do apresentador é Alexia Novelino. A jovem tem 19, anos e estuda administração. Ela é filha de Alessandro Novelino, deputado estadual pelo Pará que morreu em um acidente de avião em 2012, e da procuradora do estado Christianne. Alexia também tem uma irmã mais velha, Lyandra.

Mesmo com a família morando no Pará, Alexia mora em São Paulo.

Nos stories de Carlinhos Maia, o casal apareceu apaixonado. O influenciador questionou João e a paraense: "Alexia, esse homem tá com cara de apaixonado". A TikToker, então, riu: "Tá com o sorriso diferente!". João brincou: "É a lente". Carlinhos, então, questionou se ela era o amor de infância do filho de Faustão, o que ambos confirmaram.

Alexia é atuante nas redes sociais. Só noTikTok, ela soma quase 100 mil seguidores. Na plataforma ela compartilha vídeos sobre moda e rotina. Já no Instagram, mantém um perfil fechado com cerca de 30 mil seguidores, voltado exclusivamente para o público feminino.

João Silva engata um relacionamento atrás do outro. Antes do namoro de quatro meses com Isabella, ele se envolveu com a modelo Schynaider Moura por dois anos. O término foi anunciado em novembro de 2023 e o namoro seguinte com Isabella foi assumido publicamente em junho deste ano, de forma discreta.