Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Filho de Faustão, João Silva reúne famosos em noite de comemoração no Morumbi

A comemoração foi planejada inicialmente para o dia 7 de agosto, mas precisou ser adiada

Estadão Conteúdo
fonte

O filho do apresentador Fausto Silva, João Silva, 19 anos, fará a sua estreia na Band no dia 21 de outubro, às 20h30. (Reprodução / Instagram @joaosilva)

João Silva promoveu nesta quinta-feira, 21, a "Festa do João", realizada na casa da família no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A celebração teve como objetivo marcar um momento importante na vida pessoal e profissional do apresentador, que acaba de estrear no SBT com o Programa do João.

O evento reuniu amigos, familiares e diversas personalidades do meio artístico, como Gustavo Mioto, Gabi Martins, Adriane Galisteu, Luiza Possi, além de nomes como Sonia Abrão, Leda Nagle, Christina Rocha, João Augusto, Otávio Mesquita, Júlia Gomes, Naiara Azevedo, Beatriz Reis, Lucas Guimarães e Cariúcha. Também estiveram presentes sua mãe, Luciana Cardoso, e os irmãos Rodrigo e Lara.

A comemoração foi planejada inicialmente para o dia 7 de agosto, mas precisou ser adiada em razão do delicado estado de saúde de Fausto Silva, pai de João. Faustão passou por novos procedimentos relacionados ao transplante de coração, realizado em 2023, e de rim, em 2024, e segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

O Programa do João, exibido aos sábados após o Sabadou com Virgínia, propõe uma mescla entre figuras consolidadas da televisão e personalidades que se destacaram nas redes sociais. A nova atração surge após a passagem de João pela Band entre 2023 e 2025.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JOÃO SILVA

FESTA
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

MOSTRA

Exposição ‘Amazônia Líquida’ é aberta na AP, em Belém, com arte, moda e fotografia

Projeto reúne obras de Rose Maiorana, fotografias de Tarso Sarraf e peças assinadas por Felícia Assmar

21.08.25 22h57

AGENDA

Banda Panavueiro leva guitarrada contemporânea à Casa Na Mata

Banda se prepara para estreia em São Paulo

21.08.25 11h33

MAIS LIDAS EM CULTURA

PROGRAMAÇÃO

Belém tem sexta-feira cultural com shows, lançamentos e carimbó

Lançamento de livro, apresentações musicais, feira de artesanato, exposições e espetáculo de humor compõem a agenda cultural gratuita espalhada por vários bairros da capital

22.08.25 7h00

Prazer diferenciado

Bruno Diferente grava vídeo de sexo com Andressa Urach: 'foi uma doçura'; assista!

O paraense foi direto ao afirmar que "antes via pela TV, agora botei ela pra gemer"

14.08.25 14h14

GASTRONOMIA

Feira japonesa reúne chefs e programação gastronômica, em Belém, neste final de semana

O evento será realizado nos dias 22 a 24 de agosto na Associação Pan-Amazônica Nipo-Brasileira

21.08.25 23h23

CULTURA

Peça 'Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio' mostra a busca do ser pela verdade

Nesses tempos de extremismos, obra dessa filósofa russa é opção para descobertas acerca de como olhar o mundo e a vida. Espetáculo traz a atriz Beth Zalcman no palco do Teatro Margarida Schivasappa (Centur) nos dias 30 e 31 de agosto

22.08.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda