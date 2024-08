Grelo da Seresta: conheça o novo fenômeno da música que viralizou com o hit 'Só Fé'

Um novo nome tem tomado conta das plataformas de streaming e das redes sociais: Grelo da Seresta. Com seu hit viral “Só Fé”, o cantor de 26 anos, cujo nome de batismo é Gabriel de Ângelo, se tornou um dos artistas mais comentados do momento, especialmente no TikTok.

A música, que viralizou nas redes sociais, não apenas conquistou o topo da playlist Viral 50 Brazil do Spotify com o álbum "É o Grelo", mas também assumiu o primeiro lugar do Top 50 da plataforma na última semana.

Com quase 2 milhões de reproduções, "Só Fé" se tornou uma verdadeira febre entre os internautas, sendo quase impossível passar alguns minutos no TikTok sem ouvir o trecho: "Hoje eu levantei da cama, tomei meu café, dei beijo nas crianças, eu coisei com a muié."

Além de dominar as paradas de sucesso, Grelo surpreendeu ao ter o público com a música "na ponta da língua" em seu primeiro show, mesmo com muita gente ainda desconhecendo seu trabalho antes da viralização de "Só Fé". O vídeo do público cantando viralizou na web e a rápida ascensão do cantor tem gerado curiosidade entre os internautas.

Carreira de compositor

Apesar de ser um novato nos palcos, Grelo já possui uma longa trajetória como compositor, tendo escrito canções para grandes nomes da música sertaneja. No seu novo álbum, "É o Grelo", o cantor apresenta um repertório eclético, com regravações de clássicos do rap nacional, como "Vida loka — Pt 1" dos Racionais MCs, e do rock, como "Dias de luta" do Charlie Brown Jr e "Cedo ou tarde" da banda NX Zero.

O compositor fez parte da composição de vários hits, como "Traumatizei", de Henrique e Juliano, "Erro gostoso", de Simone Mendes, "Narcisista", de Mariara e Maraisa, "Esqueça-me se For Capaz", de Marília Mendonça e "Perrengue", do Gusttavo Lima.

Ouça o álbum "É Grelo":

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)