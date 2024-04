VÍDEO: Davi vem a Belém? Alane convida o campeão do BBB a conhecer a capital paraense

O campeão do Big Brother Brasil (BBB) 24, Davi Brito, poderá vir a Belém em breve. O convite já foi feito pela amiga Alane Dias ex-participante do BBB 24. Alane perguntou para o baiano quando ele irá conhecer a capital paraense em vídeo divulgado na última sexta-feira (19) nas redes sociais. A bailarina ainda deu uma camisa do Estado do Pará ao vencedor da última edição do reality show.

Os dois aparecem em um camarim se arrumando. "Estou com um carinha aqui, não sei se vocês conhecem ele. É um carinha aqui", disse Alane brincando antes de mostrar Davi no vídeo. "Calma, calabreso!", grita o baiano brincando.

"Quando tu vai em Belém Davi?", perguntou Alane. "Em breve, logo, em breve", respondeu Davi. "Deixa eu ver tua camisa, mostra aí!", pediu Alane. O campeão mostra então a tradicional camisa vermelha com a faixa branca e estrela azul no meio, que já se transformou em marca registrada dos paraenses. "Presente da dona Alane", disse.

No vídeo Alane colocou a legenda "eu amo e não é pouco". Davi e Alane se aproximaram muito na reta final do BBB, quando a casa se dividiu em dois grupos Gnomos e Fadas. Alane foi a última participante eliminada antes da grande final do BBB 24.