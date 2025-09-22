Capa Jornal Amazônia
João Silva lamenta morte de Anne, filha de sua ex-namorada Schynaider Moura

Estadão Conteúdo

João Silva usou as redes sociais nesta segunda-feira, 22, para lamentar a morte de Anne Marie, de 16 anos, filha de Schynaider Moura, ex-namorada do apresentador de televisão.

"Anne sempre será lembrada como um verdadeiro anjo na vida de todos que a tiveram o privilégio de conviver com ela. Sou eternamente grato por tudo que fez por mim e pela importância que teve no momento mais difícil da minha vida", escreveu.

O filho de Faustão ainda disse que sua ex-namorada é um exemplo de mãe e mulher. "Uma guerreira que admiro profundamente."

"Anne merece ser sempre lembrada e reverenciada por todos nós", finalizou.

Anne Marie Garnero, filha mais velha da modelo Schynaider Moura com o empresário Mário Bernardo Garnero, morreu aos 16 anos neste domingo, 21. A informação foi confirmada no Instagram por Alvaro Garnero, tio da jovem.

Anne Marie passou por um transplante de coração em junho de 2022, após seis meses na fila de espera. Ela sofria de cardiomiopatia dilatada, uma condição que aumenta o tamanho do coração, fazendo com que ele perca a força necessária para se contrair e bombear sangue para o corpo e levando a um quadro de insuficiência cardíaca.

Neste ano, quando o transplante completou três anos, Schynaider publicou um vídeo no Instagram celebrando o marco, e reafirmando a importância da doação de órgãos.

"Anne, não tenho palavras para expressar o quanto sou a mãe mais feliz do mundo por ter vivido, com você, as experiências mais profundas e intensas da minha vida. Obrigada por tanto. Obrigada por me ensinar todos os dias, por me manter com os pés no chão, por ser essa menina guerreira, iluminada, cheia de vida", escreveu.

Anne era a filha mais velha da modelo. Além de Anne, Schynaider também é mãe de Elle Marie e Gioe Marie.

