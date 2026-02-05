Governo do Pará repassa R$ 1,8 milhão às escolas de samba de Belém

O Governo do Pará repassou, nessa quinta-feira (5), R$ 1,8 milhão à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém. O investimento no Carnaval 2026 ocorreu por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Banco do Estado do Pará (Banpará). A oficialização do incentivo financeiro contou com a presença da secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal; o prefeito de Belém, Igor Normando; e a presidente do Banpará, Ruth Melo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Evento católico ‘Aviva’ começa no próximo domingo (15) como alternativa de fé no Carnaval de Belém]]

[[(standard.Article) Até R$ 750 mil faturados: lojas do comércio de Belém podem aumentar vendas em até 50% no Carnaval ]]

O valor direcionado é o quase o dobro do investido em 2025, segundo informações da Agência Pará. A cerimônia de repasse foi no Centro de Economia Criativa do Parque da Cidade, na capital paraense. Nesse ano, os desfiles ocorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro, na Aldeia Amazônica.

Em 2026, as escolas seguem o tema “Carnaval das Águas”. O presidente da ESA, Fernando Guga, revelou estar otimista para a festa, “pois os passos estão sendo dados com antecedência e seguindo o cronograma”. “Esse recurso é integralmente investido nas escolas, remunerando os trabalhadores dos barracões e movimentando o comércio local. É uma economia que circula por toda a cidade, gerando ganhos para os trabalhadores e para Belém como um todo”, falou.

Para Ursula Vidal, o ato do Governo do Pará é para reafirmar o “compromisso com os talentos locais”. “O Carnaval é uma expressão que congrega diversas manifestações, envolvendo um vasto grupo de profissionais nos bastidores - de figurinistas e costureiras a músicos e compositores. É uma cadeia produtiva que desfila nossa história e o imaginário amazônico”, apontou. Segundo a secretária, o aumento do valor se deu pelo reconhecimento da relevância do evento no calendário cultural.

A presidente do Banpará afirmou que o banco não poderia ficar de fora da parceria entre o governo estadual e as escolas de samba de Belém. Ela ressaltou que o Carnaval “é uma festa de profunda valorização da nossa cultura”. “ É um momento de diversão, mas, acima de tudo, de exaltação das nossas raízes”, disse Ruth Melo.

Igor Normando, prefeito de Belém, destacou a ação conjunta do Governo do Pará e a prefeitura. “Anunciamos um aporte de quase R$ 5 milhões exclusivos para o Carnaval tradicional das escolas de samba, garantindo que a nossa festa ocupe um lugar de protagonismo. É fundamental lembrar que o Carnaval não é apenas festividade, é a reafirmação da nossa cultura e história”, mencionou. O prefeito evidenciou, também, sobre a geração de emprego e renda no período.