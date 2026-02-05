Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Governo do Pará repassa R$ 1,8 milhão às escolas de samba de Belém

O investimento no Carnaval 2026, oficializado nessa quinta-feira (5), ocorreu por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Banco do Estado do Pará (Banpará)

Lívia Ximenes
fonte

A cerimônia de repasse do Governo do Pará às Escolas de Samba de Belém ocorreu nessa quinta-feira (5) (Marcos Santos / Agência Pará)

O Governo do Pará repassou, nessa quinta-feira (5), R$ 1,8 milhão à Liga das Escolas de Samba Associadas (ESA) de Belém. O investimento no Carnaval 2026 ocorreu por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Banco do Estado do Pará (Banpará). A oficialização do incentivo financeiro contou com a presença da secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal; o prefeito de Belém, Igor Normando; e a presidente do Banpará, Ruth Melo.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Evento católico ‘Aviva’ começa no próximo domingo (15) como alternativa de fé no Carnaval de Belém]]

[[(standard.Article) Até R$ 750 mil faturados: lojas do comércio de Belém podem aumentar vendas em até 50% no Carnaval ]]

image Blocos de Carnaval em Belém devem solicitar licença da prefeitura antes dos desfiles; saiba como
Cumpridas todas as exigências, a Semcult é responsável por autorizar ou não a realização do bloquinho

O valor direcionado é o quase o dobro do investido em 2025, segundo informações da Agência Pará. A cerimônia de repasse foi no Centro de Economia Criativa do Parque da Cidade, na capital paraense. Nesse ano, os desfiles ocorrem nos dias 27 e 28 de fevereiro, na Aldeia Amazônica.

Em 2026, as escolas seguem o tema “Carnaval das Águas”. O presidente da ESA, Fernando Guga, revelou estar otimista para a festa, “pois os passos estão sendo dados com antecedência e seguindo o cronograma”. “Esse recurso é integralmente investido nas escolas, remunerando os trabalhadores dos barracões e movimentando o comércio local. É uma economia que circula por toda a cidade, gerando ganhos para os trabalhadores e para Belém como um todo”, falou.

Para Ursula Vidal, o ato do Governo do Pará é para reafirmar o “compromisso com os talentos locais”. “O Carnaval é uma expressão que congrega diversas manifestações, envolvendo um vasto grupo de profissionais nos bastidores - de figurinistas e costureiras a músicos e compositores. É uma cadeia produtiva que desfila nossa história e o imaginário amazônico”, apontou. Segundo a secretária, o aumento do valor se deu pelo reconhecimento da relevância do evento no calendário cultural.

A presidente do Banpará afirmou que o banco não poderia ficar de fora da parceria entre o governo estadual e as escolas de samba de Belém. Ela ressaltou que o Carnaval “é uma festa de profunda valorização da nossa cultura”. “ É um momento de diversão, mas, acima de tudo, de exaltação das nossas raízes”, disse Ruth Melo.

Igor Normando, prefeito de Belém, destacou a ação conjunta do Governo do Pará e a prefeitura. “Anunciamos um aporte de quase R$ 5 milhões exclusivos para o Carnaval tradicional das escolas de samba, garantindo que a nossa festa ocupe um lugar de protagonismo. É fundamental lembrar que o Carnaval não é apenas festividade, é a reafirmação da nossa cultura e história”, mencionou. O prefeito evidenciou, também, sobre a geração de emprego e renda no período.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

carnaval belém 2026

governo do pará investe nas escolas de samba de belém

liga das escolas de samba associadas de belém

ESA - Escolas de Samba Associadas
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MARCA

Joelma ultrapassa 600 milhões de visualizações no YouTube em carreira solo

Cantora também soma quase 4 milhões de ouvintes mensais nas plataformas

05.02.26 11h41

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CELEBRIDADES

Novo casal? Kim Kardashian e Lewis Hamilton estão namorando, segundo tabloides

Os encontros recentes alimentam especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre a socialite e o campeão de Fórmula 1

02.02.26 18h47

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Nome de Luma de Oliveira aparece em documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Entre os mais de 3 milhões de arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, destaca-se a menção à ex-modelo brasileira

05.02.26 9h20

CHOCANTE

Sexo oral no filho? Andressa Urach publica foto erótica que seria com o próprio filho e choca web

Imagem explícita divulgada nas redes sociais reacende questionamentos sobre relação com Arthur Urach

02.02.26 21h58

FIM DO ROMANCE?

Filho de Faustão vive novo romance com influenciadora, mas mantém fotos com paraense em seu perfil

João Silva parece não estar mais com Alexia Novelino após os recentes flagras dele com a influenciadora Aninha Nóbrega

05.02.26 9h37

CULTURA

No Altas Horas, Liah Soares aposta em look inspirado no Arraial do Pavulagem

Cantora paraense participa do programa especial com o tema “Grito de Folia”

05.02.26 9h16

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda