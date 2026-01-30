SAC Rainha das Rainhas 2026: confira as principais informações sobre o concurso 👑

Capa Jornal Amazônia
O Rainha das Rainhas 2026 ocorre no dia 7 de fevereiro (Igor Mota / O Liberal)

O Rainha das Rainhas é consagrado como o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil e está chegando. Em 2026, o evento ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Para tirar as dúvidas sobre o RR 2026, O Liberal produziu um SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor (do Rainha das Rainhas 👑) com perguntas enviadas por seguidores no Instagram. Confira abaixo as principais informações do concurso nesse ano.

VEJA MAIS

image Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 visitam os bastidores da TV Liberal
Agenda integra a preparação para a 78ª edição do concurso e apresentou às candidatas a rotina da emissora

image Lohanne Lima relembra vitória no Rainha das Rainhas 2025 e fala sobre mudanças após o título
Campeã da 77ª edição do concurso afirmou que que a conquista trouxe autoconhecimento, oportunidades e inspiração para outras mulheres

image Rainha das Rainhas 2026: candidatas visitam Hemopa e incentivam a doação de sangue
As candidatas visitaram as instalações da instituição e realizaram um desfile para os funcionários e doadores

SAC Rainha das Rainhas 2026

“Vai ter transmissão ao vivo?”

Claro, com toda a certeza! O Rainha das Rainhas 2026 será transmitido ao vivo! Aos fãs do concurso, há duas opções: televisão e portal Oliberal.com. Na TV, o RR 26 começa após o Big Brother Brasil. Entretanto, para aqueles que querem acompanhar todos os detalhes desde o início, a transmissão no portal oliberal.com iniciará às 21h30, com minuto a minuto e transmissão ao vivo do Hangar.

“O que a vencedora vai ganhar?”

A eleita Rainha das Rainhas em 2026 vai ganhar um carrão 0 km! O prêmio é ofertado pela Revemar e será apresentado nesta segunda-feira, 2 de fevereiro. Acompanhe oliberal.com e nossas redes sociais para saber mais.

image Rainha das Rainhas 2026: candidatas conhecerão na Revemar o carro 0 KM prêmio principal do concurso
Visita acontece na próxima segunda-feira (2), na unidade da Jerônimo Pimentel, com recepção especial e apresentação do veículo da marca Peugeot

“Quero comprar mesa e ingresso, onde está sendo a venda?”

Ingressos para pista seguem disponíveis para compra presencial e online. Clique aqui e garanta o seu!

Porém, a venda de mesas para o Rainha das Rainhas 2026 já encerrou, esgotou mesmo! Sucesso total! 👸

“Mudarão os apresentadores?”

Esse segredo ainda não podemos revelar! Os apresentadores do Rainha das Rainhas 2026 serão revelados ainda esta semana em matéria no oliberal.com/rainhas.

“Vamos poder acompanhar os bastidores?”

Com certeza! A partir de 21h, todos os bastidores do concurso estarão disponíveis no portal oliberal.com, com o nosso famoso minuto a minuto; "surra" de stories do Instagram de @oliberal e @rainhadasrainhasoficial e claro, no nosso Youtube sucesso de Oliberal!

“Que horas irá começar?”

Anotem na agenda: os portões para o Rainha das Rainhas 2026 serão abertos às 20h. Lembrando que o concurso ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

“A entrada do RR também servirá ara o Carabao?”

Siiiimmmm! O chifrinho do Carabao 🐃 liberado até de manhã! A entrada do público para o Rainha das Rainhas 2026 será apenas uma.

“Por que a Rainha 2025 não está junto às candidatas de 2026 nos compromissos?”

A Rainha 2025 esteve na apresentação das candidatas de 2026, que este ano foi aquele "bafão" lá no Mercado de São Brás, lembra? Agora, a musa do Leão se prepara para passar a coroa à ganhadora no dia do concurso, onde todas se encontrarão no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

image Lohanne Lima recebe faixa oficial e carro 0 km como premiação do título de Rainha das Rainhas 2025
A campeã do concurso comemora a conquista do seu primeiro automóvel e da faixa de rainha.

“Qual vai ser a versão do ‘Papaya’ esse ano?”

Será que vem aí um brega, tecnobrega, tecnomelody, funk ou sertanejo? Ou será uma Bossa Nova? A versão de "Papaya" em 2026 ainda é um mistério! Aumentem as expectativas.

image Rainha das Rainhas: conheça a história da música que virou hino do concurso
‘Papaya’ se tornou símbolo do concurso e marca o carnaval paraense há décadas

O SAC Rainha das Rainhas 2026 foi criado a partir de perguntas enviadas por internautas aos perfis no Instagram de O Liberal e do concurso.

 

 
 
