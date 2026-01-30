SAC Rainha das Rainhas 2026: confira as principais informações sobre o concurso 👑

O Rainha das Rainhas é consagrado como o maior concurso de beleza e fantasia do Norte do Brasil e está chegando. Em 2026, o evento ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. Para tirar as dúvidas sobre o RR 2026, O Liberal produziu um SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor (do Rainha das Rainhas 👑) com perguntas enviadas por seguidores no Instagram. Confira abaixo as principais informações do concurso nesse ano.

SAC Rainha das Rainhas 2026

“Vai ter transmissão ao vivo?”

Claro, com toda a certeza! O Rainha das Rainhas 2026 será transmitido ao vivo! Aos fãs do concurso, há duas opções: televisão e portal Oliberal.com. Na TV, o RR 26 começa após o Big Brother Brasil. Entretanto, para aqueles que querem acompanhar todos os detalhes desde o início, a transmissão no portal oliberal.com iniciará às 21h30, com minuto a minuto e transmissão ao vivo do Hangar.

“O que a vencedora vai ganhar?”

A eleita Rainha das Rainhas em 2026 vai ganhar um carrão 0 km! O prêmio é ofertado pela Revemar e será apresentado nesta segunda-feira, 2 de fevereiro. Acompanhe oliberal.com e nossas redes sociais para saber mais.

“Quero comprar mesa e ingresso, onde está sendo a venda?”

Ingressos para pista seguem disponíveis para compra presencial e online. Clique aqui e garanta o seu!

Porém, a venda de mesas para o Rainha das Rainhas 2026 já encerrou, esgotou mesmo! Sucesso total! 👸

“Mudarão os apresentadores?”

Esse segredo ainda não podemos revelar! Os apresentadores do Rainha das Rainhas 2026 serão revelados ainda esta semana em matéria no oliberal.com/rainhas.

“Vamos poder acompanhar os bastidores?”

Com certeza! A partir de 21h, todos os bastidores do concurso estarão disponíveis no portal oliberal.com, com o nosso famoso minuto a minuto; "surra" de stories do Instagram de @oliberal e @rainhadasrainhasoficial e claro, no nosso Youtube sucesso de Oliberal!

“Que horas irá começar?”

Anotem na agenda: os portões para o Rainha das Rainhas 2026 serão abertos às 20h. Lembrando que o concurso ocorre no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

“A entrada do RR também servirá ara o Carabao?”

Siiiimmmm! O chifrinho do Carabao 🐃 liberado até de manhã! A entrada do público para o Rainha das Rainhas 2026 será apenas uma.

“Por que a Rainha 2025 não está junto às candidatas de 2026 nos compromissos?”

A Rainha 2025 esteve na apresentação das candidatas de 2026, que este ano foi aquele "bafão" lá no Mercado de São Brás, lembra? Agora, a musa do Leão se prepara para passar a coroa à ganhadora no dia do concurso, onde todas se encontrarão no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém.

“Qual vai ser a versão do ‘Papaya’ esse ano?”

Será que vem aí um brega, tecnobrega, tecnomelody, funk ou sertanejo? Ou será uma Bossa Nova? A versão de "Papaya" em 2026 ainda é um mistério! Aumentem as expectativas.

O SAC Rainha das Rainhas 2026 foi criado a partir de perguntas enviadas por internautas aos perfis no Instagram de O Liberal e do concurso.