Candidatas ao Rainha das Rainhas 2026 visitam os bastidores da TV Liberal

As candidatas ao concurso Rainha das Rainhas 2026 visitaram, nesta quinta-feira (29), a sede da TV Liberal, em Belém. A atividade integra o cronograma de preparação para a 78ª edição de um dos mais tradicionais eventos culturais do Pará. No prédio da emissora, localizado na avenida Nazaré, as participantes conheceram de perto a rotina da televisão, com passagem pelos setores de produção e jornalismo.

Durante a visita, as candidatas puderam conhecer de perto o funcionamento da TV Liberal, com passagem pelos setores de produção, jornalismo e entretenimento, além dos estúdios onde são gravados e transmitidos os principais programas da casa.

Imersão na rotina da TV Liberal

Ao longo do percurso, as participantes circularam pelos corredores da emissora, cumprimentaram profissionais de diferentes áreas e acompanharam o dia a dia da programação. A proposta foi apresentar como funciona a estrutura responsável pela cobertura jornalística e pela transmissão do próprio concurso Rainha das Rainhas, que será exibido ao vivo pela TV Liberal.

Na sede, as 15 candidatas conheceram inicialmente a redação da TV Liberal e do portal g1 Pará, onde acompanharam a dinâmica do trabalho jornalístico. Em seguida, visitaram os setores de produção e os bastidores da emissora, incluindo os estúdios dos telejornais Jornal Liberal 1ª e 2ª Edição. O roteiro foi concluído no Núcleo de Entretenimento e Produção (NEP), responsável pelos programas de entretenimento e projetos especiais, como o Rainha das Rainhas.

Bastidores da TV Liberal recebem candidatas ao Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

Para Vinicius Volpi, diretor de programação e entretenimento da TV Liberal, a força do Rainha das Rainhas permanece justamente por seu valor cultural e pela conexão com a memória coletiva do Pará. Segundo ele, a visita faz parte de um processo de acolhimento e preparação das candidatas, aproximando-as da emissora e do ambiente onde estarão durante a cobertura do concurso.

"A visita é um momento de acolhimento e preparação: aproxima as candidatas da TV Liberal, mostra como funciona a emissora, o trabalho de produção, estúdio, jornalismo", afirmou. Volpi destacou ainda que o contato com os bastidores contribui para a segurança das participantes, ajudando a reduzir a ansiedade e a dar mais confiança para entrevistas e entradas ao vivo.

Vinicius Volpi acompanha visita das candidatas à TV Liberal (Wagner Santana/O Liberal)

Edição histórica reúne datas simbólicas

A edição de 2026 do Rainha das Rainhas é considerada simbólica por reunir marcos importantes. Além da 78ª realização do concurso, o ano celebra os 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do Grupo Liberal, reforçando a ligação histórica entre o evento e o veículo de comunicação.

Representando o Grupo Liberal, Thiago Maiorana acompanhou a visita e ressaltou a importância simbólica do encontro. Ele destacou que a experiência permite que as candidatas compreendam melhor a estrutura da emissora e o papel do jornalismo na cobertura do evento.

“São 78 anos do concurso, com as rainhas vindo conhecer toda a estrutura da TV Liberal, que neste ano completa 50 anos. É um momento muito importante para que elas entendam como funciona o jornalismo da emissora, já que farão parte da cobertura do próprio evento. Elas serão as estrelas do concurso e esse contato ajuda a compreender o trabalho realizado, para que possamos entregar o melhor para os nossos espectadores”, disse.

O diretor de jornalismo da TV Liberal, Carlos Bonatelli, também acompanhou a agenda e destacou o encontro entre datas históricas. Para ele, a união entre a tradição do Rainha das Rainhas e os 50 anos da TV Liberal fortalece ainda mais o significado da edição de 2026.

"É uma marca significativa. O concurso Rainha das Rainhas é extremamente tradicional, especialmente neste ano em que a TV Liberal completa 50 anos. Essas datas importantes se encontram, e ficamos muito felizes em receber aqui as candidatas, que representam diversos clubes. Torcemos por mais uma edição de um concurso tão tradicional, que será transmitido ao vivo pela TV", afirmou o diretor.

Expectativa para a edição de 2026

Meg Martins destaca preparação das candidatas para o Rainha das Rainhas 2026. (Wagner Santana/O Liberal)

A coordenadora do concurso, Meg Martins, classificou a visita como um momento histórico dentro da programação do Rainha das Rainhas 2026. "Este é um momento histórico, importante e maravilhoso. As candidatas estão felizes em conhecer os bastidores da TV Liberal, que há 50 anos leva jornalismo e entretenimento ao público. A visita também permite essa familiarização, especialmente porque no dia 7 de fevereiro, logo após o BBB, o Rainha das Rainhas será transmitido ao vivo pela TV", afirmou.

"É uma forma de celebrar os 80 anos do Grupo Liberal e os 50 anos da TV com o público que nos acompanha ao longo dessa trajetória", completou a coordenadora.

Participam do Rainha das Rainhas 2026 representantes dos seguintes clubes sociais: Bancrévea, Tênis Clube do Pará, Sociedade Médico-Cirúrgica do Pará, Assembleia Paraense, Clube do Remo, Paysandu, Tuna Luso Brasileira, Bragantino, Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar (COCB), Pinheirense, Clube de Engenharia, Grêmio Literário e Recreativo Português, AABB, Guará Acqua Park e Pará Clube.

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2026

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. O valor do ingresso para um lugar na pista custa R$ 40,00 no primeiro lote e para a mesa de 4 lugares custa R$ 300.

O ingresso para a pista do Rainha das Rainhas 2026 está no link: tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026.

No momento da compra é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já a mesa de quatro lugares (no valor de R$ 300) pode ser adquirida via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.

Quem são os patrocinadores do Rainha das Rainhas 2026

O concurso Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia.

A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.