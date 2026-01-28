Lohanne Lima relembra vitória no Rainha das Rainhas 2025 e fala sobre mudanças após o título

Lohanne Lima fez história em 2025, ao ser coroada Rainha das Rainhas, representando o Clube do Remo. Para a jovem bragantina, a vitória representou não apenas a realização de um sonho, mas uma verdadeira transformação pessoal e profissional.

Lohanne foi coroada aos 23 anos, durante a 77ª edição do Rainha das Rainhas, com a apresentação temática “Parvati: a energia indiana do amor”, inspirada na manifestação divina do amor e da fertilidade. Segundo ela, mesmo com o encerramento do ciclo como rainha, a sensação ainda é de incredulidade.

Ela falou com exclusividade ao O Liberal sobre como é a vida após o título, expectativa e dicas para as concorrentes deste ano. “O meu ciclo já está encerrando, mas para mim nunca caiu a ficha de que eu sou a rainha. É algo tão surreal, que eu sonhei tanto, que quando a gente vê que realmente aconteceu é inexplicável”, conta.

Vitória no Rainha das Rainhas foi sonho realizado

Definida por Lohanne como uma “conquista”, a vitória no Rainha das Rainhas marcou um dos momentos mais importantes de sua trajetória. A jovem relembra que conquistar o título foi a concretização de um sonho cultivado por muito tempo.

“Foi um sonho realizado, uma grande conquista na minha vida. Eu estou muito feliz e realizada”, afirma.

VEJA MAIS

Mesmo após meses da coroação, Lohanne revela que ainda brinca com a ideia de que o peso do título não foi totalmente assimilado.

“Até hoje eu digo que a ficha ainda não caiu totalmente. É algo tão surreal e inimaginável”, relata.

Autoconhecimento e novas oportunidades após o título

“Ser a Rainha das Rainhas é um símbolo de inspiração e força”, relata Lohanne Lima. (Foto: Carmem Helena/OLiberal)

Segundo a campeã, o concurso foi uma verdadeira escola. O Rainha das Rainhas proporcionou não apenas visibilidade, mas também crescimento interno e novas oportunidades de trabalho.

“O Rainha das Rainhas foi uma verdadeira escola para mim. Pude conhecer uma nova versão e isso melhorou muito na minha vida, tanto pessoal quanto profissional”, explica.

Com a vitória, a rotina de Lohanne passou a ser intensa, marcada por compromissos, eventos e propostas profissionais.

“Minha rotina ficou bem movimentada. O concurso me abriu muitas portas e muitas oportunidades de trabalho. Foi uma fase bem pesada”, relembra.

Representar o carnaval paraense vai além da coroa

Para Lohanne Lima, ser Rainha das Rainhas é uma conquista que ultrapassa o individual e assume um papel simbólico dentro do carnaval paraense.

“É uma conquista que vai além de mim. Eu acredito que o Rainha das Rainhas também serviu como inspiração para outras mulheres, mostrando que elas podem realizar os sonhos delas”, destaca.

Ela reforça que o título carrega uma mensagem de força, inspiração e representatividade feminina.

Lições, força e mensagem para futuras candidatas

A experiência deixou marcas profundas na trajetória da jovem bragantina. Lohanne afirma que aprendeu sobre sua própria força, consistência e capacidade de superação.

“Eu aprendi a minha força, a minha resiliência e pude ter um autoconhecimento muito interno da pessoa que eu sou e até onde eu posso chegar”, diz.

Para as meninas que sonham em disputar o concurso, Lohanne deixa um conselho direto e inspirador: “Acreditem no potencial de vocês e no sonho de vocês. Não escutem aquelas pessoas que querem tirar de vocês o mérito e o potencial que vocês têm. Corram atrás, coloquem nas mãos de Deus e vai dar tudo certo.”

Ao definir o sentimento que resume o período após o título, Lohanne é objetiva: “Conquista.”

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)