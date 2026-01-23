Remo vai para a Libertadores se ganhar o Rainha das Rainhas? Entenda a mística que liga conquistas

Ao longo de mais de sete décadas, o Clube do Remo construiu uma relação singular entre o futebol e o mais tradicional concurso de fantasia do carnaval paraense, o Rainha das Rainhas. Para a torcida azulina, não se trata apenas de coincidência. Sempre que o Leão Azul vive anos marcantes dentro de campo, o clube também costuma brilhar nas passarelas, alimentando uma mística que atravessa gerações.

Essa relação voltou a ganhar destaque em 2025, quando o Remo garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e, no mesmo ano, conquistou mais um título no Rainha das Rainhas. O episódio reacendeu comparações com 2005, outro período emblemático em que vitórias no futebol e no concurso caminharam lado a lado.

As “coincidências” levantaram uma questão para os azulinos: o Remo vai para a Libertadores se ganhar o Rainha das Rainhas? Isso porque, na Série A, a classificação tão sonhada pelos 20 clubes é à Libertadores da América. Em 2026, na 78ª edição do concurso de fantasia, Eduarda Barra é a candidata do Leão Azul à coroa. Saiba mais sobre a relação entre o Remo no futebol e no Rainhas.

2025: acesso à Série A e vitória no Rainha das Rainhas

Na temporada de 2025, o Remo confirmou o retorno à elite do futebol nacional ao terminar a Série B do Campeonato Brasileiro na 4ª colocação. O acesso foi selado após uma vitória decisiva contra o Goiás, no estádio Mangueirão, em Belém, combinada a outros resultados da rodada que favoreceram o clube.

No mesmo ano, o Remo voltou ao topo do Rainha das Rainhas. A candidata Lohanne Lima foi a campeã do concurso ao desfilar com a fantasia “Parvati: a energia indiana do amor”, inspirada na simbologia do amor e da fertilidade. A conquista reforçou a percepção de que os grandes anos esportivos do clube costumam coincidir com vitórias no tradicional evento carnavalesco.

Lohanne Lima, Rainha das Rainhas 2025 (Wagner Santana/O Liberal)

Uma curiosidade que chama atenção dos torcedores é a presença de Tonhão nos dois momentos históricos. Vice-presidente do Remo em 2005, ele também acompanhou, em 2025, o retorno do clube à primeira divisão do futebol brasileiro.

2005: o “Fenômeno Azul” e o título da Série C

A coincidência mais lembrada pela torcida ocorreu em 2005, ano do centenário do Clube do Remo. Após um período de dificuldades, o time deu a volta por cima e conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C, ao vencer o Novo Hamburgo-RS por 2 a 1 na fase final da competição.

A campanha ficou marcada pela média de público superior a 30 mil torcedores, fenômeno que ganhou projeção nacional e passou a ser conhecido como o “Fenômeno Azul”. Naquele mesmo ano, o clube já havia iniciado a temporada em clima de comemoração com a vitória de Paula Nancy Lima Diocesano no Rainha das Rainhas.

Ela desfilou com a fantasia “Tuluperê – A Encantada Cobra Grande”, resultado que encerrou um período sem títulos do Remo no concurso e fortaleceu ainda mais a associação entre sucesso esportivo e prestígio social do clube.

Quantos títulos o Remo tem no Rainha das Rainhas?

O histórico do Remo no Rainha das Rainhas ajuda a explicar por que a relação entre futebol e fantasia é tão forte. O clube é o segundo maior vencedor da história do concurso, com 13 títulos, conquistados desde a década de 1950.

Muitos desses triunfos ocorreram em anos de destaque no futebol, especialmente em períodos de hegemonia estadual, títulos nacionais e campanhas históricas.

Anos em que futebol e passarela caminharam juntos

Ao longo da história, diversas conquistas esportivas do Remo coincidiram com vitórias no Rainha das Rainhas. Entre os principais exemplos estão:

1999 : título estadual que consolidou a hegemonia azulina no Pará e vitória de Geruzah da Costa Souza com a fantasia “A Incrível Josephine Baker”.

: título estadual que consolidou a hegemonia azulina no Pará e vitória de Geruzah da Costa Souza com a fantasia “A Incrível Josephine Baker”. 1989 : Campeonato Paraense invicto e título de Valéria Porpino Nunes com “Nirvana”.

: Campeonato Paraense invicto e título de Valéria Porpino Nunes com “Nirvana”. 1977 : conquistas do Campeonato Paraense e do Torneio Pará-Maranhão, além da vitória de Martha Nazaré Santos Corrêa com “Dançarina do Nepal”.

: conquistas do Campeonato Paraense e do Torneio Pará-Maranhão, além da vitória de Martha Nazaré Santos Corrêa com “Dançarina do Nepal”. 1976 : maior público da história do Baenão, com 33.487 pagantes, e título de Frida Azulay Guerra com “Dançarina da Ilha de Bali”.

: maior público da história do Baenão, com 33.487 pagantes, e título de Frida Azulay Guerra com “Dançarina da Ilha de Bali”. 1975: tricampeonato paraense invicto, vitória histórica sobre o Flamengo de Zico no Maracanã e título de Suely Figueiredo de Castro com “Espanhola de Madrid”.

Tradição que vem desde os anos 1950

A ligação entre o Remo e o Rainha das Rainhas acompanha o crescimento do clube no cenário esportivo nacional. Nos anos 1950 e 1960, período de afirmação do futebol paraense, o Remo também se destacava no concurso.

Em 1961, quando o clube alcançou o 8º lugar na Taça Brasil — torneio que deu lugar ao Campeonato Brasileiro —, melhor campanha paraense da época, Maria José Pereira venceu o Rainha das Rainhas com a fantasia “Autêntico Faisão Imperial”. Já em 1959, ano do título do nacional Torneio Início, Edna Azevedo de Azevedo conquistou o concurso com “Mademoiselle Frou-Frou”.

Por que essa relação virou mística para a torcida azulina?

Entre acessos nacionais, títulos estaduais, campanhas históricas e fantasias que marcaram época, a torcida azulina passou a enxergar nessas coincidências um símbolo de bons presságios. Uma mística construída ao longo do tempo, unindo dois dos palcos mais importantes da história do Clube do Remo: o campo e a passarela. E neste ano, será que o “tabu” será mantido?

Como comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2026

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. O valor do ingresso para um lugar na pista custa R$ 40,00 no primeiro lote e para a mesa de 4 lugares custa R$ 300.

O ingresso para a pista do Rainha das Rainhas 2026 está no link: tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026.

No momento da compra é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já a mesa de quatro lugares (no valor de R$ 300) pode ser adquirida via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.

Quem são os patrocinadores do Rainha das Rainhas 2026

O concurso Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña e do Centro Universitário Fibra e apoio da construtora Porte Engenharia.

A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.