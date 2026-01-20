Rainha das Rainhas 2026: conheça Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo

Representando o Clube do Remo, Eduarda Barra é uma das candidatas do Rainha das Rainhas 2025. Acadêmica de Enfermagem e modelo, ela participa de concursos de beleza desde a infância e vê no Rainha das Rainhas o ápice de uma trajetória construída ao longo de anos nas passarelas.

“Eu participo de concursos de beleza desde criança e o Rainha das Rainhas está no ápice para mim. Foram anos esperando, idealizando, imaginando como seria estar aqui. É a realização de um sonho, e me sinto muito grata pela oportunidade”, afirma.

Remista desde pequena, Eduarda destaca que representar o clube do coração torna a experiência ainda mais especial. Segundo ela, o convite para disputar o concurso veio por meio do estilista, que fez a ponte com o clube.

“Minha família é toda remista. Ser candidata pelo Clube do Remo faz com que esse sonho seja ainda mais especial. Fui muito bem recebida, acolhida como filha. É maravilhoso estar representando o maior do Norte”, diz.

Conciliar a rotina de estudos, trabalho e preparação para o concurso tem sido um desafio, mas Eduarda garante que o esforço vale a pena. “Minha rotina é bem corrida. Eu trabalho como modelo e estudo pela manhã. A preparação para o concurso é grande, mas a gente dá conta do recado”, conta.

Ela explica que os cuidados com o corpo e a alimentação já faziam parte do dia a dia, mas que a principal mudança foi a intensidade dos ensaios. “Eu já me cuidava, já frequentava academia e tinha uma boa alimentação. O que mudou muito foi a questão dos ensaios: treinar com e sem fantasia, aprender coreografia, ajustar horários. Tudo isso exigiu ainda mais organização.”

Sobre o que o público pode esperar da sua apresentação, Eduarda faz mistério, mas adianta que vem com tudo. “Podem esperar uma fantasia lindíssima, muito rica. Meu diferencial será a garra e a determinação. Vou entrar com muita vontade de ganhar.”

Para encerrar, a candidata deixa o convite ao público e à torcida azulina. “No dia 7 de fevereiro, convido todos vocês a prestigiarem o maior concurso de beleza e fantasia do nosso estado. E, claro, convoco a maior torcida do Norte para estar comigo, vibrando e mandando muita energia positiva.”

Saiba tudo sobre Eduarda Barra, candidata do Clube do Remo ao Rainha das Rainhas 2025

Nome: Eduarda Barra

Eduarda Barra Cidade: Limoeiro do Ajuru

Limoeiro do Ajuru Signo: Libra

Libra Ocupação: modelo e acadêmica de Enfermagem

modelo e acadêmica de Enfermagem Peso: 67 kg

67 kg Altura: 1,75 m

1,75 m Instagram: @barraeduardaa

@barraeduardaa TikTok: @eduardabarra_

@eduardabarra_ Estilista: João Bosco

João Bosco Coreógrafos: Marcos Maciel e Cássio Soares

Marcos Maciel e Cássio Soares Maquiagem: Tiago Berg