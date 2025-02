Clube do Remo quebra jejum e conquista o Rainha das Rainhas após 20 anos

O Clube do Remo voltou a vencer o Rainha das Rainhas após 20 anos. A candidata do clube, Lohanne Lima, foi a campeã da edição de 2025, desfilando com a fantasia “Parvati: a energia indiana do amor”. Com o resultado, o Leão Azul soma agora 13 títulos na história do concurso.

A última vitória do clube havia sido em 2005, com Paula Nancy, que usou a fantasia “Tuluperê - A Encantada Cobra Grande”. Desde então, o Remo não conquistava a primeira posição.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2025: veja as fotos do concurso que coroou a candidata do Clube do Remo]]

O clube acumula títulos nos anos 1959, 1961, 1964, 1967, 1972, 1975, 1976, 1977, 1982, 1989, 1999, 2005 e, agora, 2025, se mantendo entre os mais vitoriosos da competição.

Lohanne Lima é a Rainha das Rainhas 2025. A candidata do Clube do Remo se tornou a nova soberana do Carnaval após disputa neste sábado (22), na Assembleia Paraense. O concurso Rainha das Rainhas 2025 tem patrocínio do Centro Universitário Fibra e Cata Incorporadora, além de apoio de cerveja Caribeña e do shopping Bosque Grão-Pará.