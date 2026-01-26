Capa Jornal Amazônia
Onde comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2026 em Belém

Onde comprar ingressos para o Rainha das Rainhas 2026 em Belém

Concurso será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar, e terá campanha solidária em parceria com o Hemopa

O Liberal
fonte

Como parte das ações deste ano, o Rainha das Rainhas 2026 vai promover uma campanha social em parceria com a Fundação Hemopa. (Thiago Gomes)

Os ingressos para o Rainha das Rainhas 2026 já estão à venda. O concurso, que chega à 78ª edição, será realizado no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém. As entradas podem ser adquiridas de forma online, pelo site da Tickzi, e também presencialmente em pontos físicos da capital paraense. Já para a compra de mesas com lugares para quatro pessoas, os interessados devem acessar o WhatsApp da Show Bis pelo número (91) 98152-4202.

De acordo com a organização, os ingressos para a pista custam R$ 40 e estão disponíveis na Loja Peça Rara, localizada na avenida Gentil Bittencourt e na avenida Duque de Caxias. O evento é considerado um dos maiores concursos de beleza do Brasil e um dos mais tradicionais da região Norte. A edição de 2026 também marca as comemorações pelos 50 anos da TV Liberal e pelos 80 anos do Jornal O Liberal, além de trazer uma ação solidária inédita integrada à programação do concurso.

Campanha solidária com o Hemopa

Como parte das ações deste ano, o Rainha das Rainhas 2026 vai promover uma campanha social em parceria com a Fundação Hemopa (Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará). A iniciativa começa nesta terça-feira (27), quando as 15 candidatas, representantes dos clubes sociais de Belém, participarão de uma mobilização para doação de sangue.

A atividade será realizada na sede do Hemopa, a partir das 10h, com o objetivo de incentivar a captação de sangue para pacientes hospitalizados em situação grave. Cada candidata receberá um código individual, fornecido pela fundação, que permitirá o acompanhamento do número de doações realizadas.

A campanha recebeu o nome de “Doe Sangue, Doe Amor”. No dia do concurso, a candidata que acumular o maior número de doadores por meio do seu código será coroada como a Rainha das Rainhas do Hemopa.

After da Rainha é novidade em 2026

Outra novidade da edição de 2026 é o After da Rainha. Após a premiação da Rainha das Rainhas e das quatro princesas, no dia 7 de fevereiro, o público poderá participar de uma confraternização no próprio Hangar.

A programação contará com a apresentação da aparelhagem Carabao – O Máximo do Marajó, que vai animar o público em comemoração à escolha da nova corte e aos marcos históricos da TV Liberal e do Jornal O Liberal.

