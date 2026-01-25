Rainha das Rainhas 2026: candidatas terão ação solidária inédita no Hemopa

Como forma de retribuir todo o carinho que recebem do público ao longo do concurso Rainha das Rainhas, promoção do Grupo Liberal, as 15 candidatas de clubes sociais de Belém que participam do evento em 2026 vão ter um momento muito especial na sede da Fundação Hemopa (Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará), nesta terça-feira (27), a partir das 10h. Elas participarão de uma campanha inédita em prol da captação de sangue para pacientes hospitalizados em situação grave. Essa ação faz parte da programação das rainhas ao longo desta semana, às vésperas da Grande Noite do concurso, a ocorrer em 7 de fevereiro, no Hangar - Convenções & Feiras da Amazônia.

Como parte da campanha “Doe Sangue, Doe Amor”, cada uma das rainhas vai receber um código, a ser fornecido pela Fundação Hemopa. Assim, será possível o acompanhamento da quantidade de doações. E a rainha que conseguir o maior número de doadores, por meio desse código, até 7 de fevereiro, vai ganhar o título de Rainha das Rainhas do Hemopa. Esta é uma novidade criada pela Fundação Hemopa, parceira de sempre do Rainha das Rainhas, e que foi abraçada de pronto pelo Grupo Liberal.

“O Rainha das Rainhas não é apenas um concurso de beleza, de fantasia, de criatividade, não. Ele é um concurso que envolve as pessoas na doação de sangue. Porque é tão simples você doar sangue, lembrando, cada vez que você doa sangue, você salva quatro vidas. E isso é muito importante. Então, é um concurso que envolve responsabilidade social, e nós vamos fomentar a doação de sangue para quem precisa”, enfatiza Meg Martins, coordenadora do Rainha das Rainhas 2026.

Entre as novidades do concurso em 2026, em que a TV Liberal completará 50 anos de história e o jornal O Liberal, 80 anos, as rainhas de 2026 vão contar com o After da Rainha. Logo depois da premiação da Rainha das Rainhas e das quatro princesas de 2026, em 7 de fevereiro, a aparelhagem Carabao - O Máximo do Marajó vai colocar todo mundo para dançar no Hangar, a fim de celebrar esse momento de confraternização da sociedade paraense.

Na terça-feira (20) passada, em um evento inédito no concurso, as 15 rainhas de clubes sociais foram apresentadas em um grande desfile no Mercado de São Brás. Na quinta-feira (22), foi a vez das jovens participarem de uma programação de contato direto com a natureza na Ilha do Combu, um dos pontos turísticos do Pará.

E a partir desta semana que começa, além da visita à Fundação Hemopa, as rainhas vão estar em breve na TV Liberal e em O Liberal, visitarão patrocinadores e a Companhia de Dança Cabanos, do dançarino Rolon Ho e Thais Sousa, campeões do quadro “Dança dos Famosos”, do programa “Domingão do Huck”, da TV Globo, entre outras ações. Tudo em paralelo aos preparativos das jovens para a noite de 7 de fevereiro.

As 15 rainhas do concurso em 2026 são: Nayara Matoso - Sociedade Médico Cirúrgica do Pará; Tharsila Barros - COCB; Lígia Silva - AABB; Maria Eduarda Guiomarino - Tênis Clube; Thamires Ávila - Grêmio Literário Português; Eloah Mourão Corrêa - Assembleia Paraense; Ronara Furtado - Pará Clube; Rayana Corrêa - Paysandu; Taynara Xavier - Tuna Luso Brasileira; Sâmia Fernandes - Bragantino; Carlen Baia - Clube de Engenharia; Heloise Helene - Bancrévea; Layane Santos - Guará Acqua Park; Keyla Barros - Pinheirense; Eduarda Barra - Clube do Remo.

Patrocínio

O concurso Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña e do Centro Universitário Fibra e apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.

Ingressos

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. O valor do ingresso para um lugar na pista custa R$ 40,00 no primeiro lote e para a mesa de 4 lugares custa R$ 300.

O ingresso para a pista do Rainha das Rainhas 2026 está no link: https://tickzi.com.br/eventos/rainhadasrainhas2026. No momento da compra é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já a mesa de quatro lugares (no valor de R$ 300) pode ser adquirida via WhatsApp da produtora Show Bis: (91) 98152-4202 ou presencialmente na sede do Grupo Liberal.