Rainha das Rainhas 2026: candidatas visitam Hemopa e incentivam a doação de sangue

As 15 candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2026 participaram, na manhã desta terça-feira (27), de uma programação especial na sede da Fundação Hemopa (Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará), em Belém. A iniciativa, realizada em parceria com o Grupo Liberal, tem como objetivo incentivar a doação de sangue e contribuir para o abastecimento dos estoques da rede hospitalar do Pará. Este ano, as candidatas também participam de uma campanha inédita em prol da captação de sangue para pacientes.

Logo na chegada, as candidatas fizeram a tradicional foto em frente à instituição, vestidas de vermelho, cor escolhida simbolicamente para representar a vida. Em seguida, visitaram a área de espera dos doadores e a ala de coleta. Por fim, participaram de um encontro no auditório do Hemopa, onde ocorreu a apresentação oficial das concorrentes.

A organizadora do concurso, Meg Martins, destacou que essa ação reforça a contribuição com a sociedade que faz parte do ‘Rainha das Rainhas’. “A responsabilidade social também está na agenda das candidatas à soberana do carnaval paraense. Tivemos várias programações com as rainhas essa semana, mas, particularmente, provavelmente esse deve ser o mais importante, porque ele lida com vidas”, afirmou.

Rainha das Rainhas do Hemopa

Como parte da campanha “Doe Sangue, Doe Amor”, cada uma das rainhas receberá um código fornecido pela Fundação Hemopa. Assim, será realizado o acompanhamento da quantidade de doações em nome de cada candidata. A rainha que conseguir o maior número de doadores até 7 de fevereiro vai ganhar o título de Rainha das Rainhas do Hemopa.

Meg Martins, organizadora do concurso, comenta sobre a responsabilidade social do Rainha das Rainhas. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Segundo Meg, a criação de códigos é uma estratégia que amplia o engajamento do público. “O Hemopa teve essa brilhante ideia de criar um código para cada rainha. Nós abraçamos com muito carinho e entusiasmo. Então, a partir de hoje, vocês vão fazer a campanha. Poucas coisas são tão incríveis quanto doar sangue e doar a vida”, disse.

Ela também reforçou que o concurso vai além da beleza e da festa. “Para o Grupo Liberal, o Rainha das Rainhas não é apenas um concurso, fantasia e alegria. Ele também abraça a causa, a vida. Se existe coisa mais bonita do que abraçar a vida, eu desconheço. Cada pessoa que vem aqui pode salvar até quatro vidas. É uma causa extremamente importante”, pontuou.

rainhas-2026-hemopa Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal

Responsabilidade

O presidente da Fundação Hemopa, Paulo Bezerra, ressaltou que a parceria com o Grupo Liberal já faz parte do calendário institucional e tem papel fundamental na sensibilização da sociedade. “Para nós, é muito importante fazer parte desse calendário, junto com essa parceria tradicional com o Grupo Liberal, trazendo as candidatas do Rainha das Rainhas aqui ao Hemopa. É uma ação do concurso que trata de uma causa verdadeira, de responsabilidade social, que é a doação de sangue”, afirmou.

Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, durante seu discurso no auditório. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Paulo destacou ainda que a campanha reforça a missão da fundação. “Uma única doação pode salvar várias vidas. O concurso está representando para nós não apenas a alegria do carnaval, mas uma mensagem de vida. Aqui, nós trabalhamos diariamente para salvar vidas, e essa mobilização fortalece muito esse trabalho”, disse. Ele também agradeceu a presença das candidatas. “Todos os servidores do Hemopa se sentem extremamente gratos por essa homenagem, por essa presença de vocês dentro da nossa instituição, que atende toda a rede pública e hospitalar de Belém e do Pará”, completou.

Doação

A gerente de captação de doadores do Hemopa, Juciara Farias, explicou como vai funcionar a campanha. “Cada candidata terá um código individual. Todos os voluntários e familiares podem vir doar e se identificar com esse código. Basta chegar à recepção de doadores e informar o nome da candidata. Se não houver identificação, não tem como registrar”, orientou.

Juciara Farias, gerente de captação de doadores do Hemopa, ao lado das candidatas. (Foto: Thiago Gomes / O Liberal)

Juciara destacou que a proposta deste ano amplia o compromisso social do concurso. “Todo ano recebemos as candidatas, mas, em 2026, buscamos renovar, trazendo ainda mais a responsabilidade social para dentro do concurso. Cada rainha terá a missão de mobilizar seus clubes, familiares e seguidores nas redes sociais, publicizando a doação de sangue como uma ação essencial de voluntariado”, explicou.

Ela detalhou ainda os locais disponíveis para a doação. “As doações podem ser feitas na sede do Hemopa, na unidade do Shopping Metrópole e na unidade do Shopping Castanheira, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h, e aos sábados, das 7h30 às 17h”, informou.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso mínimo de 50 quilos e que estejam em boas condições de saúde. No dia do concurso, marcado para 7 de fevereiro, a candidata que contabilizar o maior número de doadores por meio do seu código será coroada Rainha das Rainhas do Hemopa, reconhecendo o engajamento social e a contribuição para salvar vidas.

rainhas-visita-hemopa-2026 Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal Foto: Thiago Gomes / O Liberal

Ingressos

As vendas das entradas para a 78ª edição do Rainha das Rainhas estão disponíveis. O valor do ingresso para um lugar na pista custa R$ 40,00 no primeiro lote e para a mesa de 4 lugares custa R$ 300.

O ingresso para a pista do Rainha das Rainhas 2026 está no link. No momento da compra é necessário selecionar a quantidade de entradas, limitada a 10 por compra. As entradas físicas podem ser adquiridas nas duas unidades da loja Peça Rara em Belém: na loja da avenida Gentil Bittencourt, 582, e na loja da avenida Duque de Caxias, 869. E ainda na área de Assinaturas de O Liberal na sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana, 2473, esquina com a Perebebuí, no bairro do Marco.

Já a mesa de quatro lugares (no valor de R$ 300) pode ser adquirida via WhatsApp apenas, no número da produtora Show Bis: (91) 98152-4202.

Patrocinadores do Rainha das Rainhas 2026

O concurso Rainha das Rainhas 2026 tem patrocínio da Cerveja Caribeña, do Centro Universitário Fibra, da concessionária Equatorial Energia e do Shopping Bosque Grão-Pará. E conta com apoio da construtora Porte Engenharia. A concessionária Revemar é responsável pelo prêmio principal deste ano: um carro Peugeot 208.