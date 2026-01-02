Rainha das Rainhas 2026: candidatas visitam a Fibra e reforçam parceria com o Grupo Liberal
O encontro proporcionou mais um momento de proximidade das concorrentes com o público e também reservou uma surpresa especial
As 15 candidatas do Rainha das Rainhas 2026 visitaram o Centro Universitário Fibra, na tarde desta sexta-feira (30), uma das instituições patrocinadoras do concurso, que neste ano chega à sua 78ª edição. O encontro proporcionou mais um momento de proximidade das concorrentes com o público e também reservou uma surpresa especial: o anúncio oficial da premiação educacional que será concedida às vencedoras.
A recepção contou com a presença de representantes da Fibra, convidados e personalidades ligadas à história do concurso, reforçando a parceria entre o Grupo Liberal e a instituição de ensino, que se mantém ao longo dos anos como uma das patrocinadoras do evento considerado um dos mais tradicionais do país.
Durante a visita, o reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, ressaltou a importância da parceria com o Grupo Liberal e com o Rainha das Rainhas. “É um evento único no Brasil, com grande relevância para projetar o nosso estado, a nossa região amazônica, os clubes, os artistas envolvidos e, principalmente, as candidatas, que têm a oportunidade de mostrar seus talentos, sua garra e sua determinação”, afirmou. Segundo o reitor, a Fibra celebra mais um ano de participação e espera seguir contribuindo com futuras edições do concurso.
Bolsas de estudo
Um dos pontos altos do encontro foi o anúncio oficial da premiação educacional. De acordo com Vicente Noronha, a Rainha das Rainhas 2026 receberá, com exceção do curso de Medicina, uma bolsa integral para um curso de graduação ou pós-graduação na instituição. Já as princesas e demais candidatas terão direito a 50% de desconto em cursos de graduação ou pós-graduação, também com exceção de Medicina.
Mesas esgotadas
A coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, Meg Martins, expressou grande satisfação com a repercussão e o sucesso da edição especial do concurso. Ela destacou que a nova roupagem do evento tem gerado resultados positivos, como o esgotamento das mesas uma semana antes da realização.
“Só temos agora ingressos disponíveis, o último lote a 40 reais, provavelmente na próxima semana vai ter virada de lote. Esse fato de ter as mesas esgotadas uma semana antes é inédito no Rainhas, prova o enorme sucesso da edição especial de 2026, que celebra 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do Jornal Liberal. O evento Rainha das Rainhas explodiu. É um sucesso”, detalhou Meg.
Luiz Urbano, promotor de eventos e entusiasta do Rainha das Rainhas, fala que a relação com o concurso começou ainda na infância. Luiz se define como um “rainhólogo”, alguém que estuda e acompanha o concurso há mais de duas décadas.
“Meu envolvimento com o Rainha das Rainhas começou em 2004, quando eu tinha apenas cinco anos. Hoje, não me considero apenas um fã, mas alguém que pesquisa, vive e respira esse concurso”, destacou. Ao longo dos anos, Luiz participou de entrevistas, produziu conteúdos para jornais, portais e redes sociais, colaborou com a revista oficial do concurso e, em 2023, viveu o ápice dessa trajetória ao participar de ações comerciais na TV Liberal.
Em 2026, ele atua diretamente no acompanhamento das candidatas. “É muito emocionante ver aquela criança que admirava as rainhas hoje apresentando e acompanhando esse espetáculo. Meu objetivo é contribuir para que esta seja a edição mais bonita e marcante de todas”, afirmou.
O momento também contou com a participação da 4ª princesa do Rainha das Rainhas 2025, Sammya Xavier, que atualmente é graduanda do curso de Odontologia da Fibra, onde cursa o terceiro semestre. Para ela, o concurso foi determinante para a realização de um sonho pessoal. “É muito bom estar aqui e poder comemorar tanto a conquista no concurso quanto a conquista de estar na faculdade, que é algo para a vida toda. Me sinto muito feliz”, declarou.
A pró-reitora acadêmica da Fibra, Irene Noronha Seabra, reforçou o significado da parceria entre uma instituição de ensino e um concurso que valoriza a mulher paraense. “É sempre uma alegria fazer parte desse projeto lindo, que valoriza a nossa arte, a nossa cultura e a beleza da mulher do Pará. As instituições de ensino precisam ter esse olhar atento para a cultura local, e estamos felizes em contribuir mais uma vez”, destacou.
Ingressos
As vendas de ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. O valor da entrada para a pista é de R$ 40,00, no primeiro lote. Os ingressos para a pista podem ser adquiridos online, com limite de até 10 entradas por compra, além de pontos físicos em Belém. As mesas estão esgotadas.
Patrocinadores
O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribenha, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.
