Rainha das Rainhas 2026: candidatas visitam a Fibra e reforçam parceria com o Grupo Liberal

As 15 candidatas do Rainha das Rainhas 2026 visitaram o Centro Universitário Fibra, na tarde desta sexta-feira (30), uma das instituições patrocinadoras do concurso, que neste ano chega à sua 78ª edição. O encontro proporcionou mais um momento de proximidade das concorrentes com o público e também reservou uma surpresa especial: o anúncio oficial da premiação educacional que será concedida às vencedoras.

A recepção contou com a presença de representantes da Fibra, convidados e personalidades ligadas à história do concurso, reforçando a parceria entre o Grupo Liberal e a instituição de ensino, que se mantém ao longo dos anos como uma das patrocinadoras do evento considerado um dos mais tradicionais do país.

Durante a visita, o reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, ressaltou a importância da parceria com o Grupo Liberal e com o Rainha das Rainhas. “É um evento único no Brasil, com grande relevância para projetar o nosso estado, a nossa região amazônica, os clubes, os artistas envolvidos e, principalmente, as candidatas, que têm a oportunidade de mostrar seus talentos, sua garra e sua determinação”, afirmou. Segundo o reitor, a Fibra celebra mais um ano de participação e espera seguir contribuindo com futuras edições do concurso.

Bolsas de estudo

Um dos pontos altos do encontro foi o anúncio oficial da premiação educacional. De acordo com Vicente Noronha, a Rainha das Rainhas 2026 receberá, com exceção do curso de Medicina, uma bolsa integral para um curso de graduação ou pós-graduação na instituição. Já as princesas e demais candidatas terão direito a 50% de desconto em cursos de graduação ou pós-graduação, também com exceção de Medicina.

Vicente Noronha, reitor da Fibra

Mesas esgotadas

A coordenadora do Rainha das Rainhas 2026, Meg Martins, expressou grande satisfação com a repercussão e o sucesso da edição especial do concurso. Ela destacou que a nova roupagem do evento tem gerado resultados positivos, como o esgotamento das mesas uma semana antes da realização.

“Só temos agora ingressos disponíveis, o último lote a 40 reais, provavelmente na próxima semana vai ter virada de lote. Esse fato de ter as mesas esgotadas uma semana antes é inédito no Rainhas, prova o enorme sucesso da edição especial de 2026, que celebra 50 anos da TV Liberal e os 80 anos do Jornal Liberal. O evento Rainha das Rainhas explodiu. É um sucesso”, detalhou Meg.

Luiz Urbano, promotor de eventos e entusiasta do Rainha das Rainhas, fala que a relação com o concurso começou ainda na infância. Luiz se define como um “rainhólogo”, alguém que estuda e acompanha o concurso há mais de duas décadas.

“Meu envolvimento com o Rainha das Rainhas começou em 2004, quando eu tinha apenas cinco anos. Hoje, não me considero apenas um fã, mas alguém que pesquisa, vive e respira esse concurso”, destacou. Ao longo dos anos, Luiz participou de entrevistas, produziu conteúdos para jornais, portais e redes sociais, colaborou com a revista oficial do concurso e, em 2023, viveu o ápice dessa trajetória ao participar de ações comerciais na TV Liberal.

Luiz Urbano é entusiasta do concurso (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Em 2026, ele atua diretamente no acompanhamento das candidatas. “É muito emocionante ver aquela criança que admirava as rainhas hoje apresentando e acompanhando esse espetáculo. Meu objetivo é contribuir para que esta seja a edição mais bonita e marcante de todas”, afirmou.

O momento também contou com a participação da 4ª princesa do Rainha das Rainhas 2025, Sammya Xavier, que atualmente é graduanda do curso de Odontologia da Fibra, onde cursa o terceiro semestre. Para ela, o concurso foi determinante para a realização de um sonho pessoal. “É muito bom estar aqui e poder comemorar tanto a conquista no concurso quanto a conquista de estar na faculdade, que é algo para a vida toda. Me sinto muito feliz”, declarou.

A pró-reitora acadêmica da Fibra, Irene Noronha Seabra, reforçou o significado da parceria entre uma instituição de ensino e um concurso que valoriza a mulher paraense. “É sempre uma alegria fazer parte desse projeto lindo, que valoriza a nossa arte, a nossa cultura e a beleza da mulher do Pará. As instituições de ensino precisam ter esse olhar atento para a cultura local, e estamos felizes em contribuir mais uma vez”, destacou.

Irene Noronha, pró-reitora acadêmica da Fibra (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Ingressos

As vendas de ingressos para a 78ª edição do Rainha das Rainhas já estão disponíveis. O valor da entrada para a pista é de R$ 40,00, no primeiro lote. Os ingressos para a pista podem ser adquiridos online, com limite de até 10 entradas por compra, além de pontos físicos em Belém. As mesas estão esgotadas.

Patrocinadores

O Rainha das Rainhas 2026 conta com o patrocínio de Equatorial, Cerveja Caribenha, Shopping Bosque Grão-Pará e Faculdade Fibra, além do apoio da Porte Engenharia. O prêmio principal deste ano será um carro Peugeot 208, oferecido pela concessionária Revemar.