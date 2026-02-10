Doechii confirma participação no Lollapalooza e garante que, desta vez, não irá cancelar

A cantora Doechii, confirmada no Lollapalooza 2026, revelou nessa segunda-feira, 9, que fará um show inédito no festival e ainda garantiu que, desta vez, não irá cancelar.

"O Brasil vai ter um novo show. E não, eu não vou cancelar e sim, peço desculpas pelo que fiz quando cancelei. E amo vocês! Beijos!", escreveu no X (antigo Twitter). Sua apresentação no Lollapalooza está marcada para a sexta-feira, 20 de março.

Em 2024, Doechii cancelou sua apresentação no Afropunk Experience São Paulo. Ela alegou motivos pessoais e imprevistos.

Em uma série de declarações direcionadas ao publico brasileiro, Doechii perguntou ainda se algum fã poderia ensiná-la a falar português corretamente. "Eu queria contratar alguém, mas confio mais em vocês."

Vencedora do Grammy 2025 de Melhor Álbum de Rap com o disco Alligator Bites Never Heal, Jaylah Ji'mya Hickmon nasceu em Tampa, na Flórida. Também em 2025, foi eleita como a "mulher do ano" pela Billboard.

Este ano, ela levou o Grammy na categoria Melhor Videoclipe com a música Anxiety.

No Lollapalooza 2026, Doechii se apresenta no mesmo dia que Sabrina Carpenter, Deftones, Interpol, Scalene e Negra Li.