Lollapalooza 2026 anuncia Ruel e Blood Orange no line-up

O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou, nesta terça-feira, 14, mais dois nomes no line-up: Ruel e Blood Orange. Os artistas substituirão Lola Young e D4vd, que tiveram suas apresentações canceladas no festival.

Os novos anunciados sobem ao palco no primeiro dia de evento: 20 de março. A data tem como headliner a cantora Sabrina Carpenter.

Ao todo, 70 atrações compõem o line-up do Lollapalooza Brasil. Dezesseis nomes farão sua estreia no Brasil - ao todo, 31 artistas internacionais fazem parte das atrações do festival.

O evento ocorre entre os dias 20 e 22 de março do próximo ano. Os artistas irão se dividir em quatro palcos, dispostos em uma área que ocupará 600 mil m² do Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O festival já disponibilizou a venda de ingressos por dia, chamado Lolla Day. O valor varia conforme o lote disponível e vigente no momento da compra.

As entradas podem ser adquiridas pelo site da Ticketmaster ou na bilheteria do Shopping Ibirapuera.

Lollapalooza 2026: saiba tudo Quando: 20, 21 e 22 de março de 2026. Onde: Autódromo de Interlagos Ingressos: No site da Ticketmaster, canal de vendas oficial do evento, aqui, ou na bilheteria física no Shopping Ibirapuera, em São Paulo.