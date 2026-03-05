Ataque israelense mata um dos líderes do Hamas

Um ataque israelense a um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano matou um dos líderes do Hamas e sua esposa, informou a agência de notícias estatal libanesa ANI na manhã desta quinta-feira, 5. Esse é o primeiro "alto funcionário" do grupo islâmico palestino a morrer em um ataque direcionado desde o início da guerra no Oriente Médio.

Wasim Atala al-Ali e sua esposa foram mortos quando "um drone inimigo atingiu sua casa" no campo de Beddawi, perto de Trípoli. O ataque ocorreu durante a madrugada, e a agência descreveu al-Ali como um "alto funcionário" do grupo.

Inicialmente, o exército israelense não informou quem era o alvo do ataque. Mais cedo, o Ministério da Saúde do Líbano já havia confirmado que o exército israelense atingiu um prédio no campo de refugiados palestinos, causando duas mortes e um ferido em decorrência do bombardeio.

Detalhes do Ataque em Beddawi

Localizado a cerca de 85 km ao norte de Beirute e a mais de 180 km da fronteira entre o Líbano e Israel, Beddawi foi alvo de ataques durante a guerra de 2024 entre Israel e o Hezbollah.

Contexto e Ataques Anteriores

Apesar do cessar-fogo acordado em novembro de 2024, o exército israelense afirmou em julho ter atacado uma figura do Hamas no campo. (Com agências internacionais).