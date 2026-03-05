Irã lança novos ataques contra Israel e bases dos EUA no sexto dia da guerra
O Irã lançou nesta quinta-feira (5) uma nova onda de ataques contra Israel e bases militares dos Estados Unidos, no sexto dia da guerra no Oriente Médio.
Israel, por sua vez, anunciou uma ofensiva de "larga escala" contra Teerã e a continuidade dos bombardeios contra posições do Hezbollah no Líbano. As forças israelenses confirmaram que Tel-Aviv e Jerusalém estão sob ataque.
O funeral do líder do supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, estava marcado para esta quinta, mas foi adiado por causa da nova ofensiva contra Teerã.
Iniciado no sábado, dia 28, o conflito já matou mais de mil pessoas no Irã, 70 no Líbano e cerca de 12 em Israel, segundo balanços dos respectivos governos. Fonte: Associated Press.
