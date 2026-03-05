Sexto dia de guerra tem ataques de Israel, do Irã e envio de navios europeus para a região

O Conflito no Oriente Médio entrou nesta quinta-feira, 5, em seu sexto dia, com uma escalada de ataques aéreos, disparos de mísseis e movimentações navais internacionais. Israel e o Irã intensificaram ofensivas contra alvos estratégicos, enquanto países europeus enviam navios de guerra para proteger Chipre após ataques de drones iranianos a bases britânicas.

Nesta quinta-feira, 5, os embaixadores do Irã e de Israel na Coreia do Sul realizaram coletivas. Ambos criticaram as ações do adversário no conflito, com o Irã denunciando a "agressão ilegal" de EUA e Israel.

Teerã defendeu ataques contra bases americanas no Golfo, enquanto Israel afirmou que suas operações visam destruir instalações nucleares iranianas e "libertar o povo do Irã da opressão". A Coreia do Sul, por sua vez, optou por apoiar esforços diplomáticos sem endossar ofensivas militares.

Líder do Hamas morto em ataque israelense

Um ataque israelense ao campo de refugiados palestinos de Beddawi, no norte do Líbano, matou Wasim Atala al-Ali, um dos líderes do Hamas, e sua esposa. A agência de notícias estatal libanesa ANI informou que um "drone inimigo atingiu sua casa" durante a madrugada.

Al-Ali foi descrito como um "alto funcionário" do Hamas. Esta é a primeira morte direcionada de um líder do grupo islâmico palestino desde o início da guerra no Oriente Médio.

Irã afirma ter atacado aeroporto internacional de Israel

A Guarda Revolucionária do Irã anunciou o lançamento de mísseis contra o Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Israel, próximo à cidade de Lod. Segundo o grupo, uma base aérea situada dentro do complexo também foi alvo da ofensiva.

Israel, porém, informou que os mísseis foram interceptados. Em comunicado divulgado pela agência Tasnim, a Guarda disse que mísseis Khorramshahr-4, com ogivas de uma tonelada, foram disparados ao amanhecer em direção ao centro de Tel Aviv, ao aeroporto e à base do 27º Esquadrão da Força Aérea no local.

Número de mortes no Irã cresce

O número de mortos no Irã em decorrência da guerra em curso com os Estados Unidos e Israel chegou a pelo menos 1.230 pessoas. A informação foi divulgada pela Fundação dos Mártires e Assuntos dos Veteranos do Irã nesta quinta-feira.

Países europeus mobilizam frota para Chipre

A Espanha enviará sua fragata Cristóbal Colón para reforçar a defesa de Chipre. A medida ocorre após um ataque de drone a uma base britânica na ilha mediterrânea. O navio se juntará ao porta-aviões francês Charles de Gaulle e a embarcações da marinha grega, com a missão de garantir proteção aérea e apoiar possíveis evacuações de civis.

O ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto, anunciou que o país também enviará navios de guerra nos próximos dias. A ação será em coordenação com Espanha, França e Holanda, reforçando a presença militar europeia na ilha.

Teerã acusa EUA de afundar fragata

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, acusou os Estados Unidos de cometerem uma "atrocidade" ao afundar a fragata Dena. O incidente teria ocorrido na costa do Sri Lanka, na última quarta-feira. Segundo ele, Washington "lamentará profundamente" o precedente criado pela ação.

Em publicação na rede X, Araqchi afirmou que o ataque ocorreu a 3,2 mil km da costa iraniana, em águas internacionais, sem aviso prévio. Havia quase 130 marinheiros a bordo da embarcação. O navio foi atingido por um submarino americano e afundou na região sul da ilha, deixando ao menos 87 mortos e dezenas de desaparecidos.

EUA pedem a Israel para seguir 'até o fim'

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou que seu homólogo americano, Pete Hegseth, o instou a manter o compromisso com a operação "até o fim". Segundo um comunicado do gabinete do ministro israelense, Hegseth disse: "Sigam em frente até o fim, estamos com vocês".