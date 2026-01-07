Pizzaria 'prevê' captura de Nicolás Maduro antes da imprensa; entenda a teoria

Será que uma pizza pode prever grandes acontecimentos? A resposta objetiva é não. Ainda assim, uma teoria antiga da internet voltou a ganhar força nas redes sociais ao associar um aumento incomum nos pedidos de pizza perto do Pentágono a anúncios recentes do governo dos Estados Unidos sobre uma operação militar envolvendo a Venezuela.

Conhecida como Pentagon Pizza Index, ou “índice da pizza do Pentágono”, a teoria sugere que picos repentinos na demanda por comida nos arredores de prédios estratégicos do governo norte-americano podem indicar momentos de intensa atividade militar ou de inteligência. A lógica é simples: em operações sensíveis, equipes trabalham por longos períodos sem poder deixar seus postos e recorrem a entregas rápidas para se alimentar.

Na madrugada do último sábado (3/1), o perfil @PenPizzaReport, na rede social X, publicou que uma pizzaria aberta até tarde próxima ao Pentágono, a Pizzato Pizza, registrou um aumento atípico no movimento por volta das 2h da manhã (horário da costa leste dos Estados Unidos). O perfil monitora sinais públicos, como dados de movimentação em tempo real do Google Maps.

Segundo o levantamento divulgado, o fluxo permaneceu elevado até cerca de 3h30, mantendo-se em nível de pico por aproximadamente uma hora e meia. Ainda de acordo com o perfil, às 1h40 já havia sido observada uma queda na movimentação de bares da região, ao mesmo tempo em que pedidos em unidades da rede Papa John’s apareciam acima da média.

A coincidência temporal chamou atenção porque, de acordo com informações divulgadas pelo governo norte-americano, foi nesse intervalo que ocorreu a captura do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante uma ofensiva militar. A ex-primeira-dama Cilia Flores também foi detida e levada ao país.

Apesar da recorrência nas redes sociais, o Pentagon Pizza Index não possui reconhecimento oficial nem validação por especialistas. A associação entre consumo de pizza e crises internacionais é considerada apenas uma correlação informal, baseada em padrões observados após os acontecimentos.

Defensores da teoria costumam citar episódios históricos em que o comportamento teria se repetido, como durante a Crise do Golfo, a invasão de Granada e a operação militar dos Estados Unidos no Panamá. Mais recentemente, em junho de 2025, o mesmo perfil apontou um aumento repentino de pedidos pouco antes de um ataque de Israel ao Irã.