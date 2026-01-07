Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Pizzaria 'prevê' captura de Nicolás Maduro antes da imprensa; entenda a teoria

Teoria do “Pentagon Pizza Index” viralizou com correlações inusitadas antes da operação que prendeu o ex-presidente da Venezuela

Hannah Franco
fonte

Entenda a teoria que liga pedidos de pizza a ações militares (Divulgação)

Será que uma pizza pode prever grandes acontecimentos? A resposta objetiva é não. Ainda assim, uma teoria antiga da internet voltou a ganhar força nas redes sociais ao associar um aumento incomum nos pedidos de pizza perto do Pentágono a anúncios recentes do governo dos Estados Unidos sobre uma operação militar envolvendo a Venezuela.

Conhecida como Pentagon Pizza Index, ou “índice da pizza do Pentágono”, a teoria sugere que picos repentinos na demanda por comida nos arredores de prédios estratégicos do governo norte-americano podem indicar momentos de intensa atividade militar ou de inteligência. A lógica é simples: em operações sensíveis, equipes trabalham por longos períodos sem poder deixar seus postos e recorrem a entregas rápidas para se alimentar.

VEJA MAIS

image Desenho de Nicolás Maduro no tribunal: por que ilustrações são usadas nos EUA?
Ilustração feita em audiência em Nova York chamou atenção e é prática tradicional na Justiça

image Com Nicolás Maduro capturado pelos EUA, quem governa a Venezuela agora?
Anúncio dos Estados Unidos sobre a detenção do presidente venezuelano gera incerteza política e levanta debate constitucional sobre a sucessão no país

Na madrugada do último sábado (3/1), o perfil @PenPizzaReport, na rede social X, publicou que uma pizzaria aberta até tarde próxima ao Pentágono, a Pizzato Pizza, registrou um aumento atípico no movimento por volta das 2h da manhã (horário da costa leste dos Estados Unidos). O perfil monitora sinais públicos, como dados de movimentação em tempo real do Google Maps.

Segundo o levantamento divulgado, o fluxo permaneceu elevado até cerca de 3h30, mantendo-se em nível de pico por aproximadamente uma hora e meia. Ainda de acordo com o perfil, às 1h40 já havia sido observada uma queda na movimentação de bares da região, ao mesmo tempo em que pedidos em unidades da rede Papa John’s apareciam acima da média.

A coincidência temporal chamou atenção porque, de acordo com informações divulgadas pelo governo norte-americano, foi nesse intervalo que ocorreu a captura do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, durante uma ofensiva militar. A ex-primeira-dama Cilia Flores também foi detida e levada ao país.

Apesar da recorrência nas redes sociais, o Pentagon Pizza Index não possui reconhecimento oficial nem validação por especialistas. A associação entre consumo de pizza e crises internacionais é considerada apenas uma correlação informal, baseada em padrões observados após os acontecimentos.

Defensores da teoria costumam citar episódios históricos em que o comportamento teria se repetido, como durante a Crise do Golfo, a invasão de Granada e a operação militar dos Estados Unidos no Panamá. Mais recentemente, em junho de 2025, o mesmo perfil apontou um aumento repentino de pedidos pouco antes de um ataque de Israel ao Irã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

teorias da conspiração

Nicolás Maduro
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula e Carney repudiam ataque dos EUA e querem acelerar acordo Mercosul-Canadá

08.01.26 21h07

Câmara dos EUA aprova projeto de lei para estender subsídios de saúde por mais 3 anos

08.01.26 19h57

Trump: estou instruindo meus representantes a comprarem US$ 200 bilhões em títulos hipotecários

08.01.26 19h12

IMPASSE

Trump critica resolução limitando poderes de guerra e diz: 'votação mais importante ainda virá'

O texto prevê também que qualquer novo ataque contra a Venezuela dependa de autorização prévia do Congresso.

08.01.26 16h18

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONVERSA

Trump detalha diálogo com Maduro após captura: ‘Você tem que se render’

Em coletiva para a imprensa, Presidente dos Estados Unidos afirma que houve mais de uma troca de mensagens ou conversas após a captura

03.01.26 15h31

EUA X Venezuela

Entenda o que aconteceu entre EUA e Venezuela após ataque a Caracas

Tensão aumentou após Trump confirmar operação militar, explosões na capital e captura de Nicolás Maduro

03.01.26 8h21

Tensão internacional

VÍDEO: Trump confirma ataque a Caracas e diz que Maduro foi capturado

Operação militar dos EUA na Venezuela teria retirado o presidente Nicolás Maduro do país; governo venezuelano decretou estado de emergência

03.01.26 7h15

resposta

Venezuela ordena prisão de envolvidos na captura de Maduro

Ditador venezuelano está detido em Nova York desde a operação realizada pelos Estado Unidos em Caracas, no último sábado

05.01.26 13h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda