Voo da Air France para evacuação dos Emirados Árabes retorna em razão de disparos de mísseis

O piloto teve de fazer um retorno em pleno voo por causa de disparos de mísseis.

Estadão Conteúdo

Mísseis nas proximidades de Dubai forçaram o cancelamento de um voo da Air France fretado para evacuar cidadãos franceses dos Emirados Árabes Unidos, informaram a companhia aérea e autoridades francesas. O piloto teve de fazer um retorno em pleno voo por causa de disparos de mísseis.

"A situação é um sinal da instabilidade na região e da complexidade dos esforços de repatriação", disse Philippe Tabarot, ministro dos Transportes da França, em uma publicação no X.

A França ajudou cerca de 750 pessoas a deixar a região, e outras 5.000 tentam sair, afirmou o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Noël Barrot, em entrevista à televisão francesa na quinta-feira, 5.

*Fonte: Dow Jones Newswires.

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/VOO/AIR FRANCE/DISPARO/ MÍSSEIS
