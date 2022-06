Iguana foge e causa confusão na Almirante Barroso; veja

Uma iguana fugiu do Bosque Rodrigues Alves na manhã deste domingo e quase foi atropelada por ônibus na avenida Almirante Barroso, em Belém.

Nas imagens, é possível ver os motoristas desviando do animal ao serem orientados por transeuntes. No fim do vídeo, é possível ver um homem pegando a iguana para devolvê-la ao Bosque. Confira: