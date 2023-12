Saiba quem é a modelo do Onlyfans que foi filmada aos beijos com Whindersson Nunes em jatinho

Whindersson Nunes foi filmado aos beijos dentro de um jatinho. O flagra foi feito por Tirullipa nos stories do Instagram, na última terça-feira, 19. A moça em questão é a modelo gaúcha Renata Matos, de 27 anos. Vale lembrar que essa não foi a primeira vez que os dois foram vistos juntos.

Os dois se seguem no Instagram, e ele vive curtindo fotos dela. Renata Matos tem 101 mil seguidores no Instagram e perfis no Onlyfans e na Privacy, plataformas de conteúdo adulto que vendem nudes na web.

O filho de Tiririca filmava as filhas e os seus amigos dentro do avião particular quando passou pelo assento de Whindersson e registrou o momento "pegação" do famoso.Porém, minutos depois o vídeo foi excluído.

Confira o momento do flagra do beijo entre o humorista e a modelo (Foto: Instagram @tirullipa)