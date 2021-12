Whindersson Nunes admite uso de drogas após separação

Whindersson Nunes lançou recentemente sua biografia, na qual relata diversos momentos de sua vida, entre eles os mais sombrios, nos quais o youtuber fez uso de drogas. Quando se separou de Luísa Sonza, ele admite ter tido uma recaída.

"Quando acabou com a Luísa, eu também tive o meu penhasco. A minha forma de lidar com essas situações é muito minha. Eu falo com o silêncio. Eu falo com o recolhimento. E, às vezes, falo errado. Reconheço que errei. Que as drogas foram me destruindo. Quando acabou com a Luísa, era o comecinho da pandemia. Estar sozinho, não sair de casa, me levou a uma viagem que não é uma boa viagem", disse ele que também admitiu usar drogas sintéticas como ecstasy e LSD.

Continua ele: "Não havia mais intervalos entre as drogas. Eu acordava e desacordava para a vida. Eram drogas e mais drogas tentando estancar sei lá o que em um mês. Um mês, e eu tenho certeza de que não foi a Luísa a culpada. E não foi por ela que eu me lancei nesse abismo. Foi por mim. Foi por um buraco dentro de mim. Foi pela ausência de certezas na minha vida (...). A depressão tem tratamento. Eu sei disso. É que há momentos em que nos esquecemos disso", revela.

Segundo ele, passou a usar drogas em 2017 e que já conheceu a ex-esposa com esse vício. Whindersson ainda afirma que a cantora levantou a sua autoestima e o ajudou: “A minha viagem com a Luísa durou 4 anos. Ela me ajudou com a minha autoestima. Eu não me achava um homem interessante, um cara bonito. Isso pode não parecer muita coisa, mas para alguém como eu, que algumas pessoas dizem que as mulheres estão comigo porque sou famoso e tenho dinheiro...O olhar dela fazia com que eu acreditasse que, de fato, eu era interessante, eu era legal. E, nisso, ela foi minha professora. E eu sou grato", explica.