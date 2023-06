Whindersson Nunes posta fotos ostentando em jatinho; veja

O humorista e influenciador Whindersson Nunes, de 28 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma série de fotos em um jato particular nesta sexta-feira (2). As imagens revelam tanto o interior quanto o exterior da aeronave. Ao que sugere, Whindersson cumprirá agenda na Irlanda, para onde seguiu em um voo privado.

Na legenda das fotos, Whindersson escreveu: "Motora, toca para a Irlanda". A publicação despertou a curiosidade dos fãs, levando-os a questionar se o comediante estaria planejando uma viagem para o país europeu.

VEJA MAIS

As fotos também chamaram atenção pelo luxo das instalações dentro da aeronave ocupada pelo humorista, que conta com uma uma legião de seguidores nas redes sociais com quem costuma compartilhar constantemente sua vida e experiências.