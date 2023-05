Whindersson Nunes brinca com cartaz da luta contra youtuber inglês: "Personagem de vídeo game"

O influenciador digital Whindersson Nunes utilizou as redes sociais para comentar sobre o cartaz da luta que terá contra o influencer inglês King Kenny. O confronto faz parte do torneio internacional de boxe High Stakes, que reúne influenciadores amantes da modalidade. Whindersson relatou que está parecendo um personagem das telas na nova arte divulgada pela Kingpyn, organizadora do evento.

"Não sei que momento da minha vida ela tendeu para eu parecer um personagem de jogo de vídeo game. Mas eu estou gostando. Let’s do this (vamos fazer isso) 😎 Dia 01/07, Dublin, na Irlanda", comentou Whindersson Nunes em sua publicação.

A luta, que estava agendada para o dia 3 de junho, foi adiada para o dia 1º de julho para dar mais tempo de preparação para os lutadores. O confronto será pelas semifinais do torneio e acontecerá na 3 Arena, em Dublin, na Irlanda.

Whindersson venceu sua primeira luta no High Stakes, nocauteando o polonês Filipek no segundo round. Já King Kenny, conhecido por seus vídeos de pegadinhas nas redes sociais, eliminou My Mate Nate e avançou para a próxima fase do torneio. Após as semifinais, a final do High Stakes está marcada para o dia 2 de agosto na O2 Arena, em Londres, na Inglaterra.

Semifinais: 01/07, na 3 Arena, em Dublin

Grande Final: 02/08, O2 Arena, em Londres