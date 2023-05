Whindersson Nunes relembra morte do filho e fala sobre luta contra depressão

O humorista Whindersson Nunes revelou que ainda sofre com a morte do filho recém-nascido. Em entrevista ao programa Provoca, da TV Cultura, apresentado pelo jornalista Marcelo Tas, que ainda será exibido, o comediante falou abertamente sobre o momento em que vive atualmente.

Whindersson explicou não se emocionar com frequência e relembrou a morte de seu filho, João Miguel, que faleceu dias após seu nascimento. "Eu já perdi filho, então, para me emocionar, só em relação ao meu filho. Emocionar que se diz no sentido real da palavra. A galera pensa que se emocionar é chorar, mas não, se emocionar é ser tomado pela emoção", começou ele.

De acordo com o colunista Fefito, do UOL, que divulgou parte da entrevista, Whindersson ainda se sente sozinho. "Sim, de relacionamento, de pensar que nunca vai achar ninguém na vida, mas é só uma carência, que bate por ter os problemas com depressão e tal. Altos e baixos", apontou.

O humorista também falou sobre a luta contra a depressão. "Depressão afasta as pessoas de você. Então esse pensamento do tipo 'nunca alguém vai querer ficar com alguém assim, nunca alguém vai...', sabe essa parada? Mas hoje eu não tenho mais isso não", completou Whindersson.