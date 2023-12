Musa fitness, esposa de Kadu Moliterno faz sucesso em plataformas adultas

Cristianne Rodriguez, esposa do ator Kadu Moliterno, 70, conquista reconhecimento não apenas no Instagram, mas também em plataformas voltadas para o público adulto. A musa fitness de 46 anos mantém dois perfis, um no OnlyFans e outro no Privacy, onde produz conteúdo sensual. O casal está junto desde 2016 e mantém uma rotina dedicada à boa forma, com rotinas intensas de treino.

No OnlyFans, os conteúdos sensuais de Cristianne são vendidos por 15 dólares, aproximadamente R$ 73,65 mensais, na cotação atual. Na plataforma, a loira se apresenta como "atleta wellness" e promete compartilhar fotos e vídeos exclusivos e provocativos.

Kadu Moliterno e Cristianne Rodriguez estão casados há sete anos e compartilham uma rotina de treinos rigorosos (Reprodução / Instagram @cristianneoficial)

"Apenas no OnlyFans você encontrará conteúdo exclusivo. As imagens são sensuais e provocativas, sem teor pornográfico ou vulgar. Comente nas postagens sobre os temas das fotos que gostaria de ver; quem sabe o seu desejo se torna realidade. Vamos descobrir!", descreve-se em sua página. Já no Privacy, o valor mensal é de R$ 90.

Além do sucesso nas plataformas on-line, Kadu e Cristianne adotam uma abordagem peculiar em seu relacionamento. Optaram por dormir em quartos separados, uma escolha que o ator justificou recentemente.

"Cada um tem seu quarto na nossa casa e o seu banheiro. Acho importantíssimo essa privacidade e respeito à individualidade. Se quero dormir cedo e ela quer ficar vendo TV até mais tarde, vou para o meu quarto. Tem também aquilo de um visitar o outro no seu quarto. Isso ajuda a manter aquele friozinho na barriga da paixão", contou Kadu em uma entrevista.