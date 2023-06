Polêmica entre ex-musas da 'Banheira do Gugu' movimenta a internet neste domingo (4)

Uma polêmica chamou a atenção dos internautas neste domingo (4). No centro da treta estão as duas musas do famoso quadro da "Banheira do Gugu", que fez muito sucesso nos anos 90. Tudo começou quando Luiza Ambiel alfinetou Solange Gomes, que, sem mencionar nomes, fez referência à ex-colega durante uma entrevista.

"Eu sei que essa pessoa quer usar uma história para aparecer. Já não basta o que ela está fazendo com o Rico (Melquíades), mas, em respeito a vocês (seguidores), eu vim falar. Ela não pode falar da banheira porque a marca é minha. A marca 'Banheira do Gugu' é minha. Então, não vou permitir que fale certas coisas", começou Ambiel em uma sequência de vídeos em seu perfil do Instagram. Recentemente, Solange e Rico também tiveram atritos por causa de Stephanie Gomes, filha de Solange.

Luiza completou afirmando que Solange só entrou em "A Fazenda", reality show da Record TV, por causa dela, e que tinha aberto um processo contra a morena, impedindo que mencionasse seu nome. A ex-participante de "A Fazenda" ficou irritada e rebateu as declarações da ex-colega: "Não dou ibope para gente invejosa".

No entanto, Solange continuou a responder no Twitter: "Não tenho paciência. Não existe nenhum processo contra mim, muito menos uma proibição de mencionar o nome dessa pessoa desaplaudida, que vive do passado. Prefiro ignorar as alfinetadas planejadas, mas estou feliz e vou dar atenção para quem foi esquecida. Beijos da campeã".

As duas participaram juntas da décima terceira edição de "A Fazenda" em 2021, na qual Luiza Ambiel foi vista como a antagonista. Elas protagonizaram muitas brigas e desentendimentos, gerando muita repercussão. Em seguida, Solange Gomes participou de "A Ilha", do mesmo canal, e saiu como a vencedora, levando para casa R$ 250 mil.