Tirullipa é processado por importunação sexual na ‘Farofa da Gkay’, diz colunista

O humorista Tirullipa está sendo processado por importunação sexual após ter puxado o laço que segurava o biquíni de uma convidada da "Farofa da Gkay", festa de aniversário da influenciadora Gessica Kayane. Segundo informações divulgadas por uma colunista, o processo está sendo realizado por Vitória Guedez, uma das mulheres assediadas pelo influenciador.

De acordo com Fábia Oliveira, do portal Em Off, Vitória teria dado entrada no pedido de indenização alegando ter sofrido danos morais e violência do direito à imagem e honra. Segundo a jovem, o humorista desamarrou o biquíni e tocou em seus seios, além de tê-los deixado expostos.

No processo, Vitória diz que imaginava que a peça de roupa teria caído por conta do sabão utilizado na piscina e que só percebeu o que realmente havia acontecido quando viu a filmagem, que viralizou.

A influenciadora pede indenização de R$ 300 mil contra Tirullipa e a rede social Facebook, que, de acordo com ela, não impediu o compartilhamento das imagens que lhe causaram constrangimento, desconforto e abalaram seu relacionamento.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)