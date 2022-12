Drag queen processa Tirullipa após ter sunga abaixada pelo humorista na 'Farofa da Gkay'

A drag queen Halessia decidiu processar o humorista Tirullipa por ter tido a sunga abaixada pelo humorista durante a 'Farofa da Gkay', festa que comemora o aniversário da influenciadora Gessica Kayane.

"Gente, sim, eu abri um processo contra esse caso que aconteceu lá na Farofa porque eu não podia deixar isso passar em branco, porque alguém que comete isso uma vez e passa em branco vai cometer outras vezes. E nesse dia mesmo ele cometeu muito mais de uma vez. Não foi só comigo, Não fui só eu a vítima. Inclusive, espero que as outras vítimas estejam bem e estejam também processando ele judicialmente. É algo que só quem passou sabe", disse Halessia nas redes sociais.

A drag queen se pronunciou sobre o caso durante a quarta-feira (21). (Foto: Instagram @halessia)

"Eu me senti muito lesado, muito constrangido. No dia eu fiquei bem mal. Tentei meio que levar na brincadeira, deixar de lado por não saber o que estava acontecendo, mas foi algo que me abalou", completou.

Segundo o G1, a assessoria de Tirullipa alegou que o comediante não tem conhecimento do caso e ainda não foi notificado judicialmente. O artista foi expulso do evento, que aconteceu entre os dias 5 a 7 de dezembro, após puxar o laço do biquíni das convidadas, incluindo o da cantora Nicole Louise.

Na época, ele se pronunciou sobre o caso e alegou que se excedeu. " O menos é mais e eu me excedi. Isso serve de aprendizado não só pra mim como para muitos outros comediantes de que o menos é mais, de fato. Eu passei do ponto, perdão".

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)