Série-documental traz a vida e a carreira de Jô Soares

“Foram 60 anos de vida profissional, 28 anos de entrevistas, 14.426 conversas, cerca de 1.300 dias de programas de humor, 300 personagens e nove livros”. É desta forma que a atriz Fernanda Montenegro abre o documentário que homenageia um dos maiores artistas da televisão brasileira: José Eugênio Soares, o eterno e querido Jô Soares. A poucos dias de completar dois anos de sua morte, o inesquecível bordão “Um Beijo do Gordo” intitula a série documental Original Globoplay, dirigida por Antonia Prado e Renato Terra, que chegou à plataforma no domingo, 28. A produção também desembarca no GNT aos domingos, a partir do dia 4 de agosto, às 22h.

Com quatro episódios, disponibilizados de uma só vez, a produção revisita a vida e obra do multiartista, relembrando seus projetos e personagens icônicos, e traz depoimentos de grandes talentos, além de entrevistas inéditas, como a de Flávia Pedras Soares, seu grande amor. “Relembramos os mais de 60 anos de carreira, por meio de depoimentos de pessoas que criaram os programas com ele, parceiros de vida e trabalho, as peças de teatro e muito material de arquivo de toda sua trajetória. Dos seus grandes personagens na TV, como Vovó Nana e Capitão Gay, ao reconhecido apresentador do maior talk show do Brasil. O público pode esperar um documentário com a alma do Jô Soares”, explica a diretora Antônia Prado. “Buscamos retratar a genialidade do artista que deixou seu legado na história pelo humor na televisão e nos palcos, pelo senso crítico e pela maneira inteligente e generosa de entrevistar”, finaliza.

No primeiro episódio, a série apresenta a formação do humorista Jô Soares com seus inesquecíveis personagens e bordões que marcaram a história da TV, do cinema e do teatro. O doc também mostra sua busca pelo sonho de um talk show, motivo que o levou a interromper o sucesso de ‘Viva o Gordo’, em 1987.

Já no segundo, o público poderá conferir os bastidores e segredos do “Jô Soares Onze e Meia”, um programa histórico que estreou em 1988, inaugurou um novo formato na TV brasileira e se manteve no topo por mais de uma década no SBT, com as entrevistas antológicas, os momentos marcantes e as interações hilárias com Derico, Tomati e Bira, alguns dos integrantes de sua banda, além do assistente de palco Alex.

Talentos como Tatá Werneck, Fábio Porchat, Welder Rodrigues, Marcelo Adnet, Heloisa Périssé e Angélica participam do terceiro episódio ajudando a contar a história do artista e sua influência sob diferentes pontos de vista. Um dos destaques do projeto está no quarto e último episódio: uma entrevista inédita com Flavia Pedras Soares, o grande amor da vida do apresentador. O doc faz uma visita à casa do artista e mostra um ambiente privado e íntimo, que revela um lado ainda mais discreto e gentil de Jô.

“Nesta produção, revelamos o Jô que só os íntimos conheciam. Temos materiais sendo exibidos pela primeira vez, graças à generosidade da Flávia, com quem Jô foi casado por 15 anos, e pessoas que trabalharam em sua casa, com depoimentos inéditos”, completa Renato Terra, diretor e roteirista.

A série também conta com a participação de personalidades que marcaram a vida do artista ou que tiveram suas vidas impactadas por ele. Entre eles, Claudia Raia, Dráuzio Varella, grande amigo de Jô Soares; Bruno Mazzeo, Renato Aragão e Adriane Galisteu (Com informações da TV Globo).