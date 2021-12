Bruno Gagliasso é confundido com fake ao tentar fazer compra online: 'Eu sou o batman'

O ator Bruno Gagliasso compartilhou uma conversa inusitada que teve após tentar fazer compras online para o seu rancho. Isso porque, ao chamar o vendedor no WhatsApp, o artista recebeu uma resposta irônica duvidando que ele, de fato, era o próprio Bruno. As informações são do Uol.

"Rafael, Bruno Gagliasso aqui. Tudo bem?", iniciou ele na conversa, que foi retrucada pelo vendedor. "Sou o Batman. Não comenta com ninguém", disse o rapaz achando ser um trote.

Ao publicar a situação no Instagram, Gagliasso alegou que sempre precisa mandar áudio para provar que é ele mesmo que está falando. "Eu só queria comprar umas coisas pro rancho. Vocês também precisam mandar áudio pra provar que vocês são vocês?", confira: