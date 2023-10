Fernanda Paes Leme mostra reação emocionante dos amigos ao revelar gravidez; vídeo

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme compartilhou com os seguidores a reação emocionante dos amigos ao contar que está esperando o primeiro filho. Grávida de três meses de Victor Sampaio, a artista reuniu trechos de chamadas de vídeo com as pessoas mais próximas e publicou no Instagram, onde recebeu muitos comentários de fãs e celebridades.

VEJA MAIS

Para embalar o vídeo, a apresentadora do "Quem Pode Pod" escolheu a música "Força Estranha", interpretada pela cantora Gal Costa. Fernanda até chegou a fazer referência a um trecho da canção na legenda da postagem.

"O tempo parou para meus amigos olharem a minha barriga. Quantas reações lindas, emocionadas e cheias de amor de quem esteve ao meu lado desde sempre e para sempre. Amamos vocês", disse a apresentadora.

Entre os amigos que receberam a novidade em primeira mão estão na lista os atores Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Fernanda Rodrigues, Alice Wegmann, Giovanna Lancellotti e a cantora Preta Gil.

Gravidez

Há quatro dias, Fernanda foi a público anunciar a gravidez. Em um clique ao lado do noivo Victor Sampaio e da cachorra de estimação,Tina, a atriz compartilhou a novidade segurando uma foto do início da gestação.

"Estamos grávidos. Apresento a vocês nossa 'familinha'. Nos últimos 3 meses refletindo, planejando, ainda não acreditando e sonhando com o que o futuro reserva para a gente. Seja o que for, vamos juntos, tem uma vida nova aqui dentro e estamos muito felizes em compartilhar essa notícia com vocês nesse dia tão especial. Com amor, muito amor. Nós 4", escreveu Fernanda.

(*Juliana Maia, estagiária, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)