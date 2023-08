Irmão diz que Íris Stefanelli foi ignorada por Fernanda Paes Leme por ser ex-BBB

Após Fernanda Paes Leme relatar ter sido ignorada por uma famosa na festa de aniversário de Preta Gil, o irmão de Íris Stefanelli deixou um comentário em uma rede social lembrando um episódio em que a apresentadora do "Quem pode, pod" ignorou sua irmã por ela ser ex-BBB.

Segundo Vetinho Stefanelli, "você está colhendo o mal que fazia aos 'BBBs'. Lembra quando você não queria dividir carro com minha irmã nos eventos em Goiânia? Pior: ainda pediu para transferir ela de hotel e colocaram ela em um hotel melhor que você. Adorei", escreveu em um comentário. Confira:

Confira o comentário deixado pelo irmão da ex-bbb (Foto Instagram)

Iris participou do "BBB 7", quando integrou o inesquecível triângulo amoroso com o campeão Diogo Alemão e a amiga Fani Pacheco. Ela deixou o programa amada pelo público e trabalhou por anos como repórter e apresentadora de TV. A ex-BBB também integrou o elenco do reality "No limite", em 2021.

Na última quarta-feira, 9, Fernanda Paes Leme contou nas redes sociais que uma famosa não olhou na sua cara na festa de Preta Gil. Segundo ela, a mulher em questão a ignorou e não quis conversar ou cumprimentar de uma forma educada.

Confira a homenagem da apresentadora para Preta Gil:

