Fernanda Paes Leme diz que já fez sexo com outra mulher por curiosidade

A atriz Fernanda Paes Leme comentou durante uma conversa em seu podcast com Giovanna Ewbank, "Quem Pode, Pod" enquanto recebiam a atriz Bruna Linzmeyer que já fez sexo com uma mulher, quando era mais nova, por curiosidade. O episódio foi ao ar ontem, 3, no Youtube. As atrizes conversavam sobre sexo entre mulheres e heterossexualidade compulsória.

"Minha única experiência foi com uma amiga, quando a gente era bem mais nova. Foi uma curiosidade de ambas, porque nenhuma sabia. Tenho certeza que [hoje] se eu transar com uma mulher, vou gostar", disse Fernanda Paes Leme.

Bruna também contou que foi um beijo em uma mulher que a fez se descobrir lésbica. "Depois, achei várias fotos minhas aos 13 anos beijando uma amiga. Foi um caos interno. Falei: 'Quanta coisa eu poderia ter vivido com essa namorada se eu soubesse’. Não consegui enxergar isso por causa da heterossexualidade compulsória. A gente é criada para ser hétero”, disse.

Bruna também explicou que o sexo entre mulheres é transgressor. "Sexo para as pessoas é colocar uma coisa grande e dura num buraco. Quando a gente fala de sexo sapatão, acham sempre que tem que ter um brinquedo. E não tem, não tem que ter sempre penetração. Quando o objetivo não é colocar um pedaço de carne dentro de um buraco, abre um leque de possibilidades, curiosidades e invenções do que fazer com o corpo."