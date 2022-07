Luciano Szafir chegou a ter menos de 15% de chance viver após covid-19

O ator Luciano Szafir revelou os perrengues que passou na luta contra a covid-19. O pai de Sasha Meneghel teve pulmão e outras partes do corpo comprometidas pela doença. Ele conta que chegou a ter mais chances de morrer do que sair da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com vida.

"Para a minha mulher [Luhanna Melloni] falaram: 'olha, a gente vai intubar, vai colocar a bolsa de colostomia, e liga para todo mundo pois a chance de sair vivo é menos de 15%'. Para mim, é claro, não falaram nada", contou em entrevista ao “The Noite”, na quinta-feira (30).

O galã disse que nunca imaginou ficar tão debilitado por causa da covid-19. Ele ainda revelou que enfrentou por diversas vezes o vírus. “Confirmadas, quatro. Só uma vez foi pesada, que foi a que eu fiquei no hospital. Cheguei a 84% do pulmão tomado. Não fumo, não bebo. Tinha entrado em uma instituição de saúde uma vez na minha antes disso. [Me assustou] porque é muito rápido. Eu estava normal”, completou.