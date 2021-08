Luciano Szafir diz que aprendeu a valorizar a vida

A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, fez uma entrevista com Luciano Szafir, que falou dos momentos de internação e do que pensa sobre a vida após esse momento difícil.

Sobre o momento da intubação, o ator revelou: "Sei exatamente o que falavam no ato da intubação, mesmo sedado. Se eu te contar que vivi um looping da sensação 30 vezes?".

O retorno ao lar também foi marcante: "Lembro que quando cheguei em casa, vi meus dois filhos brincando e fiquei ali, admirando e agradecendo pela chance de estar ali com eles. Ainda estava muito debilitado, mas, mesmo assim, com toda a dificuldade do momento, estava muito grato de sair do hospital com vida e voltar ao convívio da minha família", disse Szafir.

Szafir disse que tirou vários aprendizados com os momentos difíceis. "A vida é frágil demais para desperdiçar com bobagens. Que a simples rotina é uma bênção. Depois de tudo que passei, fiquei mais medroso. Não vou descuidar da saúde. Aprendi a valorizar cada detalhe da minha vida.