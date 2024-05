Aniversário da Ivete Sangalo: Relembre 5 momentos marcantes da artista em Belém

Nesta segunda-feira (27/05), a cantora Ivete Sangalo completa 52 anos. A idade nova ia ser comemorada junto com a turnê "A Festa", que marca também a celebração de 30 anos de carreira dela. A baiana ia passar fazer 30 shows em 30 cidades brasileiras, incluindo Belém, mas o projeto foi cancelado.

Mesmo com essa baixa, os fãs de Ivete continuam comemorando a vida e a trajetória profissional da cantora. Por exemplo, na noite de domingo (26), ela recebeu uma homenagem na famosa Avenida Times Square, em New York, nos Estados Unidos.

Para celebrar essas duas datas comemorativas, separamos alguns momentos marcantes de Ivete Sangalo no Pará. Inclusive, desde o início da sua carreira, nos anos 1990, ela marca presença em shows pelo Estado.

Relembre os momentos da cantora no Pará:

1 – A Ivete Sangalo, quando cantava na Banda Eva (ela passou 6 anos no grupo), fez parte do primeiro Parafolia, que também foi a primeira micareta do Estado. Na ocasião, ela puxou um trio elétrico em Mosqueiro, Distrito de Belém.

Como não tinham muitos hotéis no local, Ivete e sua banda ficaram em uma casa alugada.

2 – Ainda em uma das suas presenças na micareta, mas agora em Belém. Em uma das suas apresentações na avenida Pedro Miranda, também durante o Parafolia, Ivete Sangalo faz uma doação de cadeira de rodas para uma fã, durante a sua apresentação.

3 – O primeiro show solo de Ivete Sangalo em Belém, aconteceria no Cidade Folia, porém ele foi adiado, pois a cantora ficou doente.

4 – Ivete Sangalo ama o gostinho do Pará e sempre que pode fala sobre isso. Além do tradicional sorvete de tapioca da Cairu, que ela sempre toma quando vem à Belém, a baiana não dispensa um bom peixe regional. Inclusive, em ela já chegou a pedir um isopor com Filhote para levar para sua casa.

5 – Diferente das suas apresentações pelo Brasil, em shows pelo Pará, Ivete sempre acrescenta no seu repertorio a música “Peguei um Ita no Norte” de Dorival Caymmi, que faz referência a Belém.