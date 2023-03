Simaria dá 'soco' em Porchat e web reage; 'Simaria no Porchat é a nova Gkay na Tatá Werneck?'

A cantora Simaria causou uma confusão no programa "Que História É Essa, Porchat?", da GNT, ontem, 14, à noite e o seu nome já está entre os mais comentados da internet. Um dos momentos da história contada por Simaria gerou constrangimento, pois ela acertou um "soco" no apresentador Fábio Porchat, enquanto contava da vez que foi a um benzedeiro. O público a acusou de cometer intolerância religiosa.

Simaria relatou e simulou o ocorrido em uma visita a um benzedeiro, após pedidos da mãe, que sugeriu que assim resolveria o problema de estômago que a cantora enfrentava. "Minha mãe dizia: 'Você veio duas vezes aqui na Bahia e você não vai no benzedor?' E eu dizia: Mãe, eu não vou. Mãe, meu setor é Deus. Eu não vou nesse negócio, mas minha mãe dizia: 'Você vai, que você só vai curar esse estômago se você for no benzedor'", disse.

"O benzedeiro me deu uma surra de plantas e o segurança chegou para perguntar se estava bem". Neste momento a cantora contava segurando Porchat pelo pescoço e socando-o.

Na Internet, o público comentou. "Para quem achou a entrevista da Gkay ruim, vejam a Simaria no programa do Porchat", disse uma fã. "Simaria no Porchat é a nova Gkay na Tatá Werneck?"; "O desconforto da Fernanda com a Simaria tá muito nítido", dizia uma das publicações. "A Simaria destilando preconceito religioso e sendo extremamente inconveniente. Foi muito incômodo assistir. A Gkay teria sido melhor", escreveram.

Porchat tirou por menos e brincou: "Eu estou entendendo porque separaram", disse.