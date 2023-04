Suzana Pires relembra como descobriu traição de ator famoso da Globo

Durante o programa “Que História É Essa, Porchat?”, da GNT, Suzane Pires relembrou como descobriu a traição de um ator famoso que contracenava e namorava em 2009. No episódio que vai ao ar hoje, terça-feira (25/04), a atriz falou abertamente sobre o episódio onde teve a vida estampada em capas de jornais.

O parceiro de Suzane atuava com ela em ‘Caras & Bocas’, novela da TV Globo exibida em 2009. “Eu estava namorando e tinha acabado de fazer muito sucesso na novela das 19h (Caras & Bocas). Meu nome estava em todo lugar”, comentou. Na época, a atriz ganhou notoriedade com a personagem Ivonete e seu famoso bordão: “Não me absorva, Fabiano”.

Apesar de serem amigos hoje em dia, Suzane conta que foi horrível. “Ele não contracenava muito comigo, mas eu ficava olhando de longe”, disse sobre a fama de mulherengo que o ex-namorado tinha. “Falei pra ele: ‘Se você for fazer alguma coisa, só não me exponha. É a primeira vez que estou na mídia, está sendo muito difícil lidar com isso”, completou.

Mesmo atenta, Suzana foi surpreendida dias depois com o ator aos prantos, segurando um jornal com uma foto sua e dele com outra mulher, acompanhado da manchete: “Suzana Pires toma um chifre". Sem saber o que fazer, sugeriu para que eles conversassem depois, até cair a ficha. “Parei o carro bem em frente a uma banca de jornal com todos os exemplares da tal publicação estampados”, brincou.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)