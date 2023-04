Conheça o homem que saiu do porta-malas de Ronaldo Fenômeno

No último sábado (22) um vídeo que mostra um homem saindo do porta-malas do carro de Ronaldo Fenômeno deu o que falar na internet. O jogador estava chegando no Independência, antes da vitória de 1 a 0 do Cruzeiro contra o Grêmio, quando foi flagrado abrindo o porta-malas da SUV e tirando uma pessoa de lá. O momento viralizou e levantou muitos questionamentos, principalmente para a identidade do homem misterioso.

O homem é Márcio Souza, modelo brasileiro que faz sucesso nas passarelas internacionais. Nascido em São Paulo, foi criado em Belo Horizonte e é formado em biologia. Márcio é agenciado pelo mesmo agente de Celina Locks, noiva de Ronaldo.

Em entrevista para o UOL, o modelo contou que foi no compartimento para esticar as pernas. "Eu estava apertado no carro e tinha machucado meu joelho durante o dia, achei que a melhor solução para esticar as pernas fosse ir para o porta-malas e assim fiz. Foi algo bem natural!", disse.

O ex-jogador disse que eram sete passageiros no carro, com capacidade para até cinco, por isso um dos convidados teve que ir para o porta-malas. Apesar da justificativa, Ronaldo rebateu a repercussão do momento. "O mundo está acabando, e querem saber por que alguém saiu do porta-malas do meu carro?", disse Fenômeno ao site Metrópoles.

Veja o momento:

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)