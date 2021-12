Ronaldo Fenômeno lembra noitadas e sai em defesa de Neymar: 'Vida privada não deveria importar'

Mesmo sem os holofotes das redes sociais, Ronaldo Fenômeno polemizava com as noitadas durante a carreira. Assim como hoje, a vida privada do ex-jogador era manchete e assunto de debate sobre o modus operandi do pentacampeão. No podcast 'No Flow', ele comentou sobre esse passado e comparou-se a Neymar.

"Sofri igual (ao Neymar), acho isso maior escrotidão. A vida privada da personalidade, de uma celebridade ou de um atleta, não deveria importar ninguém. O que importa o que fulano pegou, ‘comeu’ ou ‘deixou de comer'" disse Ronaldo.

O pentacampeão pela Seleção Brasileira ainda relembrou uma conversa com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, que sugeriu um período sabático ao Fenômeno, assim como o sossegado Luís Figo.

"Aí eu falei: ‘presidente, se eu tivesse a mulher do Figo ficava em casa todo dia’. Sou amigo do Figo, conheço a mulher dele, a Helen, são maravilhosos, levam na brincadeira, mas... Em Madrid, estava lá solteiro, famoso para c... Eu dei uma zoadinha, foi bom para caramba. Se eu tivesse como voltar atrás, não teria ido na marcha seis, teria ficado na quarta", brincou.

Por fim, Ronaldo Nazário ainda explicou o lendário corte Cascão. Às vésperas da semifinal da Copa do Mundo de 2002, o atacante da Seleção Brasileira inovou e marcou sua passagem no futebol com um estilo de cabelo diferenciado.

"Sem estratégia sem nada, mas nos dias antes do jogo estavam falando muito da minha lesão. Possibilidade de não jogar... A notícia virou o cabelo. Ninguém falou mais nada na minha lesão no (músculo) adutor", concluiu.