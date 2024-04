Novas contratadas da Rede Globo, Pitel e Fernanda ganham programa no Multishow

Contratadas! Fernanda Bande e Giovanna Pitel foram anunciadas como as mais novas integrantes do grupo Globo nesta quarta-feira (24). As ex-participantes do BBB24 conquistaram um programa no Multishow, com estreia prevista para este semestre. A notícia foi divulgada por um dos executivos da emissora.

De acordo com informações do Gshow, o programa seguirá o formato de um talk-show, com o cenário ambientado em uma cama, fazendo alusão ao ambiente onde as duas costumavam conversar no confinamento.

As ex-sisters irão receber convidados para entrevistas descontraídas, repletas de dinâmicas. O projeto está planejado para ter 10 episódios e será dirigido por Patrícia Cupello, que já trabalhou no Encontro e atualmente está à frente do É De Casa, com direção de gênero por Mariano Boni.

"Estamos comprometidas em dar o nosso melhor para retribuir da melhor forma todo o amor que vocês nos oferecem e, também, para honrar essa incrível oportunidade que nos foi concedida. Obrigada a todos, vocês fazem parte disso", escreveram as duas em uma publicação conjunta no Instagram.