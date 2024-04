No 'Mais Você', Luiza Possi alfineta Fernanda do BBB 24: 'Respeita a história de Ana Maria'

Luiza Possi, desmascarada do The Masked Singer, participou do programa Mais Você desta quinta-feira (4) e alfinetou a ex-BBB Fernanda. Tudo aconteceu após a confeiteira ir ao quadro Café Com Eliminado, do programa matinal, recebendo muitas críticas na web por algumas respostas dadas à Ana Maria. Entre os assuntos citados, além da participação no The Masked, Luiza entrou no assunto BBB e disse ter apreço por Isabelle.

Aproveitando a oportunidade, a artista comentou sobre a entrevista polêmica com a ex-BBB de Niterói, sem citar o nome de Fernanda, saindo em defesa de Ana Maria Braga.

“Eu não estou gostando desses BBBs vindo aqui e te tratando mal. Vou reivindicar. É a Ana Maria. Respeita a história de Ana Maria. Se chegar algum BBB te tratando mal, eu venho aqui, hein? Não vou deixar 'barato', não!”, afirmou a artista.

Depois do comentário, Ana Maria Braga e Tati Machado deram gargalhadas, mas nenhuma das duas apresentadoras comentou sobre a declaração de Luiza. Confira:

(*Estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)