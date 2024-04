Fernanda do BBB 24 dá patada em Ana Maria Braga: 'Não assistimos ao mesmo programa'

Após ser eliminada do BBB 24, Fernanda foi a convidada do "Café Com Eliminado" de hoje (1º) e rendeu comentários na web após supostamente trocar farpas com a apresentadora. Tudo aconteceu após Ana Maria afirmar que, para estar no reality show, o participante precisa ter uma série de adjetivos e, em seguida, dizer que a amiga de Pitel não correspondia às características citadas.

"A história do BBB, e isso eu acho que você já sabia antes de entrar, era um monte de gente se reunir em uma casa só durante cem dias. Uma série de pessoas diferentes, para que elas possam conviver e, a que convivesse melhor, a que se desse melhor nessa convivência ganha, mas tem estratégias, tem que ser agradável, amiga, uma série de adjetivos aí que você passou longe deles", disparou Ana.

Fernanda aguardou a aniversariante finalizar a afirmação e respondeu, se defendendo e alfinetando a apresentadora do programa matinal. "Não... Passei longe? Então a gente não assistiu ao mesmo programa!", retrucou a confeiteira, rindo.

Logo depois, a ex-BBB reforçou que teve conexões verdadeiras dentro do confinamento, se referindo especialmente à Pitel.

"Eu tive, sim, momentos muito bacanas, laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora", complementou.

Internautas reagiram às supostas indiretas trocadas no programa, saindo em defesa da participante de Niterói. Confira:

