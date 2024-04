BBB24: Lucas Henrique faz carinho em Pitel, que desabafa sobre saída de Fernanda

Lucas Henrique faz companhia para Pitel no BBB24. O brother consola a alagoana, que lamenta a saída de Fernanda, eliminada no último domingo, 31. Pitel está no Paredão com Alane e Beatriz. "Ai, isso aqui é muito difícil. Achei que eu não ficaria tão baqueada", desabafou Pitel.

A assistente social comenta ainda que "perdeu sua metade" com a saída de Fernanda da casa do BBB 24. Depois, ela brinca que já melhorou e que ele pode sair do lado dela, mas continuam conversando. Em seguida, Pitel diz para Lucas que o que viveu com Rodriguinho e Fernanda no programa foi único.

"Eu não vou viver de novo, porque até o contexto é diferente. Mesmo que a gente divida o mesmo espaço muito tempo, não vai ser a mesma coisa, porque cada um vai estar com a vida acontecendo e aqui dentro a minha vida acontecendo era ela".