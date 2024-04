Após eliminação do BBB 24, Fernanda manda vídeo para Pitel: 'Morrendo de saudades'

Pitel, eliminada logo depois da amiga Fernanda, recebeu um recado da confeiteira durante a participação no Bate-Papo BBB de ontem (02). A assistente social, eliminada com 82% dos votos, foi atualizada de várias novidades sobre a vida das duas, como a existência do fã-clube "Pitanda" e o amor que o público tem pela amizade que elas construíram no reality show. No vídeo gravado para a amiga, Fernanda contou que já está sentindo falta da parceira de confinamento, 16ª eliminada do reality show global.

“Oi, amiga! Estou morrendo de saudades. Aqui é uma loucura e eu tenho três novidades para te contar", iniciou a "loba". "Uma delas é que a gente tem uma 'fanfic', um-fã clube enorme chamado 'Pitanda', a coisa mais linda do mundo. As pessoas sentiram nossa amizade, nosso amor e somos muito amadas. Deu tudo certo, amiga! Nossas 'marolas' nunca tiveram erradas", brincou Fernanda.

Na sequência, Fernanda cita o filho Marcelo e afirma para a amiga que ele está recebendo tratamento e conta que participou de uma palestra importante sobre Autismo. "Eu quero você nessa causa com a gente. Hoje é Dia Mundial do Autismo e eu quero você comigo em tudo que está acontecendo", disse a ex-sister.

"E a terceira novidade, para a minha felicidade, eu ainda tenho namorado! Está tudo certo com o Dani, tudo maravilhoso. E ele quer muito te conhecer, então vem logo para a gente jantar, fazer nossas coisas", completa a confeiteira.

Após assistir ao recado da amiga, Pitel retribuiu o carinho e se declarou para Fernanda: "Amiga, um beijo, amo você! Você foi meu alicerce. Estou morrendo de saudades. A gente vai estar juntinhas daqui a pouco e falar tudo o que a gente não pôde falar lá dentro da casa", avisa Giovanna.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)